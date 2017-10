Hijo de Rafael Araneda sorprende en las redes por el gran parecido con su padre

11 años ! Feliz cumpleaños mi amado Vicente. Has traido luz, alegría, calma, bondad ( mucha bondad) y puro amor a nuestra familia. Mi hijo, compañero, amigo, socio, y cómplice de tantas jugarretas.Un niño maravilloso con corazón de oro.Te adoro !

A post shared by Rafael Araneda (@rafaaraneda) on Oct 24, 2017 at 5:44am PDT