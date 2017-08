Hijos De Celebridades Que Realmente No Son Buenos Para Nada!

Con Paris Hilton como modelo, ¿qué esperamos del chico? En 2011, cuando tenía apenas 17 años, Conrad Hilton se estrelló contra dos coches estacionados. Él intercambió información con los propietarios, pero huyó de la escena antes de que la policía llegara, tal vez tratando de evitar seguir los pasos de su hermano mayor de obtener una infracción por conducir bajo la influencia de drogas o alcohol.

KYlie Jenner es la más joven de la hermandad de Kardashian / Jenner, pero no tiene problemas para hacerse un nombre. Cuando tenía 17 años, compró su propia casa y empezó a salir con el rapero de 25 años Tyga. Al igual que sus hermanas mayores, ha cultivado una pasión por las fotos de Instagram que harían que un padre normal lanzara el teléfono celular de un adolescente en el basurero. Ella también ha tomado la cirugía estética como un hobby, comenzando con inyecciones en los labios, aunque ella ha dicho que sus padres Kris y Caitlyn Jenner no aprobaron. Recuerdo haber mentido acerca de un viaje de campo para engañar a nuestros padres para que firmaran un papel, pero ¿cuál fue la excusa de Kylie cuando regresó a casa del zoológico con inyecciones de labios?

Como la hermana del bebé de la supermodelo Gigi Hadid, la dulce de “The Weeknd’s Abel Tesfaye”, y la hija de la estrella de “Real Housewives of Beverly Hills” Yolanda Foster e hija del magnate inmobiliario Mohamed Hadid, la modelo Bella Hadid tiene el pedigrí de Hollywood. Por desgracia, también está repitiendo los mismos errores de muchos adolescentes famosos: beber siendo menores de edad y conducir. En 2014, Bella, de 17 años de edad, conducía en la carretera de la costa del Pacífico cuando supuestamente se pasó la señal de alto y casi se estrelló contra un coche de la patrulla del Sheriff del Condado de Los Ángeles, según el Daily Mail. Bella falló en una prueba de alcoholemia y también estaba conduciendo con una licencia suspendida, informó el sitio web TMZ. No es genial. Afortunadamente para los conductores compañeros, como Bella fama sigue subiendo, parece pasar mucho menos tiempo conducir a sí misma en cualquier lugar y mucho más tiempo Snapchatting mientras que su chofer la transporta de fiesta en fiesta.

45. Paris Jackson (Hija de Michael Jackson)

La hija adolescente del difunto Michael Jackson tiene mucha presión sobre sus hombros, y, por desgracia se está viendo. París fuma, bebe y, según informes, ha pasado tiempo en centros de tratamiento para el abuso de sustancias y también intento de suicidarse. Ella ha sido abierta sobre todo el anterior, a veces golpeando al público para toda la atención y en otros momentos agradeciendo el apoyo. En febrero de 2016, ella lanzó en Instagram: “Las expectativas para mi padre eran jodidas. No les debía nada, sin embargo, él fue torturado DIARIAMENTE. No dejaré que eso me suceda.” 18 en 2016, París comenzó a renovar su apariencia, encargando tatuajes, y pasar más tiempo con su novio más viejo, Michael Snoddy, un baterista que está bajo el fuego por su tinta de blanco y ropa. La pareja ha provocado más controversias en su vida, pero Snoddy y Paris, que según se informó, estuvieron en una reunión de AA, han sido el centro de atención y promueven un ambiente positivo.

46. Jack Osbourne (Hijo de Ozzy y de Sharon Osbourne)

La estrella de “shows de realidad” y el hijo del roquero Ozzy Osbourne logró evitar cualquier arresto por su uso de drogas, pero su acenso repentino de estrella de importancia en “The Osbournes” le llevó a fumar marihuana y emborracharse en los bares a la edad de 13 años. Los medicamentos recetados el año siguiente antes de un intento de suicidio eventualmente lo llevaron a un centro de rehabilitación en abril de 2003, a los 17 años. “Cuando estaba en tratamiento, dijeron, ‘No hay razón por la que debe estar sentado aquí, porque todo lo que dice que ha hecho ha matado a la gente, ha matado casi a la mayoría de la gente que lo haría “, dijo Osbourne. Aparte de tomar accidentalmente un tiro de vodka, Osbourne ha estado limpio y sobrio desde su reingreso de rehabilitación. Desde entonces, se ha estado metiendo por los deportes extremos, documentando sus aventuras, naturalmente, a través de varios programas de telerealidad. También se ha apuntado a dirigir un video musical para su padre y anunció en octubre pasado que él y su prometida Lisa Stelly están esperando su primer hijo.