Hilary Duff causa sensación en Internet tras lucir su “nuevo” trasero. Nadie sabe cuándo esto sucedió

Hace más de 4 años, Hilary Duff sorprendió a sus fanáticos al revelar su nuevo y flamante rostro, como resultado de las decenas de cirugías plásticas a las que se sometió y las cuales fueron confirmadas por la misma actriz y ex ídola adolescente un par de meses después. El cambio radical que produjeron las intervenciones quirúrgicas fueron motivadas por la idea de dejar atrás su pasado de estrella Disney, con el propósito de ser percibida como una mujer y no como la niña que cautivó al mundo entero con su dulce voz.

A pesar de que la actriz y cantante de 29 años de edad se ha mantenido alejada de la gran pantalla, Duff ha sabido mantener en la palestra internacional. Promover dietas saludables y motivar a mujeres de todo el mundo a aceptar sus cuerpos, han sido algunas de las banderas de lucha que ha decidido liderar en los últimos años.

Hoy, la ex Lizzie McGuire sorprende al mundo y se convierte en la nueva sensación de internet al revelar, lo que muchos catalogan como un exceso de uso de photoshop, su nuevo y protuberante trasero. Sus fieles seguidores y fanáticos han manifestado a través de redes sociales que sin duda alguna, este es definitivamente un look que nadie había visto de Duff.

Aún cuando la actriz no se ha pronunciado al respeto para esclarecer el origen de sus recientes curvas, personas de todo el mundo aseguran que éstas podrían ser el resultado de un arduo entrenamiento, lo que podría ser perfectamente cierto. En los últimos años y tras alejarse del mundo Disney, la también madre se ha caracterizado por seguir una estricta serie de ejercicios y la instauración de una vida saludable.

When did Hilary Duff become a Kardashian pic.twitter.com/frZUOKxAe8

— la bella vita (@drugproblem) June 5, 2017