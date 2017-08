Hizo una presentación sobre él en Powerpoint para enamorar chicas; las conquistó a todas

Un ingeniero con mucha creatividad decidió aplicar el humor y sus conocimientos en presentaciones de Power Point para crear un perfil único e intentar conquistar a sus futuras novias.

Niket Biswas es ingeniero de software en Facebook, y quería un perfil para citas que fuera distinto a los de sus competidores, y eso es precisamente lo que logró hacer.

Niket pasó noches completas creando una presentación perfecta que luego subió a Tinder y a Bumble, las aplicaciones de citas.

“Simplemente me puse a trabajar desde que regresé de una cita a las dos de la mañana, y para las cuatro había terminado”, explicó. La siguiente es la presentación que logró y los resultados muestran que fue un éxito con las mujeres.

Testimoniales. No me creas a mí…

Niket explicó a Mashable que “hay mucha gente bien parecida en las aplicaciones de citas… Es difícil resaltar solo con tus fotos. Muchos perfiles mencionan solamente ‘comida, viajes, familia’”.

He estado entrando y saliendo al asunto de tener citas en línea por los últimos siete años y pensé que poner nuevas fotos valía la pena y el peor escenario era que enviara algunas tonterías a extrañas. Mucha gente ni siquiera lee y descarta a la persona a menos que captes su atención, lo que es mi intención. No es broma, pero he tenido ya más de 10 veces más empates y de gente que normalmente no me lo esperaría antes.

Fui a mi primera cita un día después de publicar mi perfil y me siento optimista. Supongo que me reportaré nuevamente cuando ya no esté soltero.