Hope Hicks, la mujer que relegó a un segundo plano a Melania Trump

La directora de comunicaciones de la Casa Blanca llamó la atención de la comunidad mundial, al aparecer en un elegante smoking durante un banquete con la participación de altos funcionarios de Estados Unidos y Japón.

Donald Trump llegó a la Tierra del Sol Naciente junto a su esposa y colegas para efectuar una visita oficial. Melania apareció en la cena vestida con un traje de noche color escarlata.

Sin embargo, los medios coinciden en que fue eclipsada por su ayudante. Hope Hicks

El nombramiento de Hicks, de 29 años, estuvo cargado de polémica. No solamente por su edad (rhay un salto generacional todos sus predecesores liderando la comunicación de la Casa Blanca) sino también por su inexperiencia en el Capitolio. Hicks, amiga personal de Ivanka Trump, llegó a la familia presidencial (la consideran como tal) en 2012. Trabajaba en una agencia de relaciones públicas de Nueva York cuando la “primera hija” entró como cliente: dos años después fue fichada por la propia Ivanka para su marca de ropa (incluso ejerció como modelo) y poco después, fue nombrada directora de comunicación de The Trump Organization. Se cuenta que Hope e Ivanka se hicieron íntimas e incluso mimetizaron sus estilos. En julio de 2017, y tras varias crisis informativas en su gabinete, Donald Trump creó un cargo ex profeso para ella, el de “directora de comunicaciones estratégicas” de la Casa Blanca.

Desde entonces tiene un despacho contiguo al del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, con un acceso directo al presidente y a su oído, algo que la convierte en un personaje clave al que los estadounidenses quieren conocer.

Hicks, cuya carrera va en ascenso hasta la fecha, ahora es la representante autorizada más cercana al presidente de los Estados Unidos, quien además de realizar funciones como su secretaria de prensa, literalmente opacó a la primera dama en el banquete en Tokio, vestida con un atractivo esmoquin.

Difundir / Vanity Fair