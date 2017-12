El tatuaje de “no resucitar” de un hombre obligó a los médicos de emergencia de Miami a enfrentar el conflicto ético entre los deseos de un paciente y el deber de un médico.

El hombre de 70 años estaba inconsciente y presumiblemente ebrio, dado su elevado nivel de alcohol en la sangre , cuando los paramédicos lo llevaron a la sala de emergencias.

Su pulso se redujo a un ritmo preocupante, y los doctores decidieron tratar de salvarlo de cualquier manera, pero no obtuvieron respuestas, según un estudio de caso publicado en el New England Journal of Medicine.

Después de consultar con especialistas en ética, los médicos decidieron respetar el tatuaje del hombre, pero el dilema les hizo conscientes de la necesidad de un sistema actualizado de seguimiento de los deseos de fin de vida de los pacientes.

Los paramédicos llevaron al paciente a la sala de emergencias del hospital de la Universidad de Miami después de encontrarlo en la calle. El hombre tenía alcohol en su sistema y no se podía despertar, pero nada de eso era terriblemente inusual.

“Desafortunadamente, recibimos mucho de este tipo de pacientes en mi hospital”, dice el Dr. Greg Holt, uno de los médicos que trató al hombre.

El tatuaje del hombre fue, sin embargo, lo suficientemente único como para atraer al Dr. Holt, que era el médico tratante esa noche, y a su equipo completo de ocho personas hasta la emergencia para ver de qué se trataba el alboroto.

El hombre firmó ‘no resucitar’ en su pecho, con una línea debajo del ‘no’ para enfatizar. “Siempre bromeamos acerca de hacer eso. Muchos médicos dicen “Chico, voy a tener ese tatuaje en mi pecho para que todos sepan mi estado”. Entonces lo ves y … mierda”, dice el Dr. Holt.

La primera preocupación del equipo era la legalidad. Los tatuajes no son órdenes de no resucitar legalmente vinculantes. De hecho, dice el Dr. Holt, existen requisitos muy específicos para los pedidos legales en Florida: “Tiene que estar en papel amarillo, tanto el médico como el paciente deben haberlo firmado … no dice nada sobre tatuajes”, explicó el doctor.

Las órdenes de de no resucitar están protegidas por leyes de privacidad médica, por lo que no está claro cuántas personas las tienen, pero alrededor del 80 por ciento de los estadounidenses con enfermedades crónicas informaron que no querían ser hospitalizados o ingresados ​​en cuidados intensivos si se estaban muriendo.

Las personas que desean no ser reanimados tienen que completar formularios estándar con sus médicos, luego la petición debe estar escrita en el cuadro médico, y pueden obtener pulseras o tarjetas de billetera que muestran su estado. Estos deseos generalmente se reiteran en un testamento.

La paciente presión arterial del Dr. Holt se redujo peligrosamente, ya que él y su equipo decidieron que era mejor no arriesgar el resultado que no se podía deshacer: la muerte.

Caminando en una línea delgada, le dieron al paciente líquidos por vía intravenosa, antibióticos y “algunos medicamentos para mantener su presión arterial alta, lo que algunas personas considerarían la reanimación”, dice el Dr. Holt.

“Si supiera que no tenía código, lo habría puesto en un respirador”, agrega el Dr. Holt. Pero con un tatuaje, “siempre pensé que la gente podría arrepentirse más tarde, te emborrachas, lo haces cuando eras un niño, te gustaría no hacerlo, pero ¿qué puedes hacer?” dice el Dr. Holt.