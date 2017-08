Hot Water Challenge: el estúpido reto de lanzarse agua hirviendo

A pesar de que las redes sociales han abierto como nunca la comunicación entre personas, también pueden ser un medio de masificar tendencias muy perjudiciales y en ocasiones, hasta mortales.

Llamado ‘hot water challenge’ (el reto del agua caliente, en español), este desafío juvenil tiene como fin verter agua hirviendo sobre algún incauto o sobre ti mismo.

Desde su irrupción en internet, al menos una persona ha muerto en Estados Unidos a causa de esta práctica y varias más han resultado gravemente heridas.

La revista Time reportó recientemente que el reto viral ya ha se cobró la vida de una niña de ocho años en Florida. Ki’ari Pope falleció luego de que su primo le dio de beber agua hirviendo; la pequeña se quemó la garganta y la boca, murió luego de casi dos meses de estar hospitalizada.

8yo Ki'ari Pope of Boynton Beach died from injuries doing "Hot Water Challenge". @CBS12 pic.twitter.com/BDI5GTgH2L

— Greg Angel (@NewsGuyGreg) August 5, 2017