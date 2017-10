Hugo Valencia despierta los rumores tras publicar fotografías con apuesto joven

Hace algunos días el periodista de Bienvenidos Hugo Valencia, compartió con sus compañeros una dramática historia amorosa que lo llevó hasta las lágrimas, en medio de los consejos de Tonka Tomicic y Martín Cárcamo.

En el estudio, el panelista comentó que mantiene dependencia emocional con una expareja, y que si bien existe cariño, preocupación e incondicionalidad de las dos partes, no pueden estar juntos debido a una traición que él no logra superar.

Asimismo comentó que han intentado retomar su relación pero no funciona. “A mí me encantaría volver, es la persona más importante de mi vida. Es la primera en la que pienso en la mañana y en la última persona en la que pienso cuando me acuesto. Y yo de repente pienso en qué pasaría si él no estuviese y no sé qué haría“, lanzó entre lágrimas y una voz quebrada.

De todas formas, hacia el final de su relato reconoció que pese a lo fuerte que ha sido, igualmente lo pasa bien con tal persona. “La gran mayoría de las veces estoy feliz y contento. Si eso es un impedimento para tener otras relaciones, yo se lo dejo a los especialistas que lo pueden leer mejor que yo y quizá ese es un paso que todavía no he dado y es necesario, porque no estoy preparado tal vez”, sentenció.

Algo que al parecer confirman unas recientes imágenes del comunicador desde Río de Janeiro, Brasil, donde estuvo acompañado de un ‘misterioso galán’ y que sería la persona por la que derramó lágrimas en el espacio matinal de Canal 13.

Sus seguidores le preguntaron incansablemente pero él no especificó nada, solo se limitó a compartir diversos registros desde las paradisíacas playas de Brasil muy bien acompañado.

De hecho, fueron varios los seguidores y seguidoras que le lanzaron piropos al desconocido sujeto y felicitaron a Valencia por las imágenes.

A continuación te dejamos algunas de las publicaciones.

Vía Página 7