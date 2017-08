Humor: 20 personas a las que el alcohol les arrebató la dignidad pero los hizo famosos en Facebook

El alcohol ha acompañado al humano desde los inicios de la sociedad moderna; sin embargo, parece que no hemos aprendido la lección, pues después de miles de años de evolución, ciencia y educación, nos seguimos poniendo ¨hasta las chanclas¨ sin importarnos las consecuencias.

El alcohol ha acompañado al humano desde los inicios de la sociedad moderna; sin embargo, parece que no hemos aprendido la lección, pues después de miles de años de evolución, ciencia y educación, nos seguimos poniendo ¨hasta las chanclas¨ sin importarnos las consecuencias.

A continuación te mostraremos una galería que te servirá de advertencia. Estas son las cosas que te pueden pasar si no controlas el alcohol ¡Bebe con responsabilidad!

1.- El problema de una borrachera son las amistades con las que te juntas…

2.- También está el hecho de que el alcohol nos puede orillar a hacer cosas que antes no nos atrevíamos.

3.- Sin duda, que se metan con tu cabello es lo peor.

4.- Esto podría llamarse arte.

5.- Para el amigo que odiaba las verduras.

6.- Cuando en tu grupo de amigos hay un dibujante muy malvado…

7.- Cuando estás a punto de llegar a tu casa, pero prefieres dormir…

8.- ¿Qué pasará con ese pobre borracho cuando se levante?

9.- Ese sueño de borracho que no se interrumpe por nada.

10.- ¨Mamá, ya llegué¨.

11.- Otro artista presentado su obra de arte moderno.

12.- Esto es lo que pasa cuando te quedas dormido y tus amigos tienen muchas paletas de caramelo.

13.- Eso sí que es estar equilibrado.

14.- Más equilibrio aún.

15.- Cuando estás perdido, pero aún no has despertado y no lo sabes.

16.- Si te pones una borrachera con tus amigos, esconde la cinta adhesiva color gris.

17.- Cuando tienes un amigo increíblemente creativo, y bandido…

18.- ¿Pero cómo demonios llegó ahí? Esa sí que fue una buena fiesta.