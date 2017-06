Hyundai despidió a esta modelo de un evento por la razón más indignante

Rachel Rickert es una modelo estadounidense de 27 años que asegura que la marca de coches Hyundai la despidió por algo normal en todas las mujeres: tener la regla. Los hechos sucedieron en la Feria Internacional de Automóviles de Nueva York, que se celebró el pasado mes de abril.

Según denuncia, la compañía le hizo sentir ‘vergüenza’ porque sus responsables no le dejaron ir al servicio en tres horas para ponerse una compresa, por lo que terminó manchando el uniforme que llevaba puesto. Al ver la mancha, los trabajadores de Hyundai la despidieron.

“No voy a dejar que nadie me diga que no puedo tener mi periodo cuando trabajo, es inaceptable”, defiende Rickert en las páginas del New York Post. “No soy un robot, tengo que usar el baño, sobre todo cuando tengo el periodo”.

La modelo asegura que los responsables del stand, que eran ejecutivos de marketing y de ventas de la compañía, “actuaron como si no fueran humanos. No voy a sentirme avergonzada por tener la regla”.

Rickert explica que al ser despedida no pudo cobrar el dinero que esperaba haber ganado durante el evento, y que asciende a unos 5.000 dólares, según su versión (4.456 euros).

Ningún empleado de la marca se dirigió a ella para despedirla, sino que lo hicieron a través de su representante. Los hechos han sido denunciados a los servicios de empleo de Nueva York y en el texto de la denuncia se puede leer que “Hyundai supo que la señorita Rickert tenía la regla y no quisieron que ella representara a la marca más”.

La modelo ha contratado al abogado Mark Shirian y espera conseguir una indemnización. Según él “la discriminación de cualquier tipo, especialmente toda la que tenga que ver con el ciclo menstrual, no debe ser tolerada”.

Por su parte, Hyundai Motor America ha anunciado que está investigando los hechos: