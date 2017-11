La última pista que ‘reabrió’ el caso de la desaparición de Madeleine McCann, desparecida hace 10 años, sigue avanzando y la policía se habría trasladado hasta Bulgaria para dar con el paradero exacto de la misteriosa “mujer de púrpura”,

A comienzos de noviembre, Scotland Yard aseguró que estaban siguiendo la pista de una pareja que el día de la desaparición de Maddie, 3 de mayo de 2007, también se encontraba en el hotel de Praia da Luz, Portugal.

Hasta ese entonces varios testigos coincidieron en que habían visto a una misteriosa mujer dando vueltas alrededor de la casa donde se hospedaban los McCann, sin embargo, no tenían más datos que aquellas declaraciones.

Jenny Murat, de 79 años, cuyo hijo Robert fue el primer sospechoso oficial del caso, y que luego quedó libre de sospechas, contó cómo vio a esta mujer afuera del apartamento en Praia da Luz: “A la mañana siguiente, nos enteramos de que una pequeña niña había desaparecido, y le dije a la policía que había visto a una mujer en el exterior.

Iba vestida de color púrpura y me pareció raro. No la reconocí y no tengo ni idea de quién es, pero parece un poco sospechosa“, expresó. Dado lo anterior, después de varias investigaciones y de la aprobación del último presupuesto, la policía determinó que la mujer es una mesera de nombre Louisa Todorov y que vive en Bulgaria, según consignó el medio británico Daily Mail.

La noche de la desaparición habría estado a eso de las 20:00 horas parada justo afuera del departamento. Media hora más tarde fue vista allí mismo por otra persona. En tanto, su marido, Stefan Todorov, de 50 años, se encontraba trabajando en el bar del ‘Ocean Club’ donde justamente los McCann y sus amigos estaban cenando, cuando la pequeña desapareció.

Días después de ese momento, Louisa y Stefan tuvieron que brindar declaraciones a la policía pero negaron tener conocimiento del caso. Según otros testigos, Louisa terminó de trabajar ese día a las 18:00 horas, y su marido entró a trabajar dos horas después y salió cerca de la medianoche.

Cabe señalar que el equipo liderado por el detective Grange, ya está en Bulgaria para dar con el paradero oficial de la mujer, luego que el 29 de septiembre fuera aprobada una última inversión de 154 mil libras esterlinas, equivalente a 130 millones de pesos chilenos, para seguir con la investigación que podría extenderse al menos hasta marzo de 2018.

