(Imágenes) Julia Fernández organizó un tierno cumpleaños temático para Ignacio Lastra en la clínica

Luis saludando a Ignacio por su cumpleaños 💙👏 . . @luis_mateucciof #luismateucci @ignaciolastra_7 #ignaciolastra_7 @juliafernandezcl #ignacio #ignaciolastra #TeamIgnacio #dobletentacionmega #dobleTentacion #juliaFernandez #julnacio #ignaciolastrafans #Nachisticas #NachisticasTeam

A post shared by 👑 NO SOY IGNACIO !! 👑 (@ignacioxlastra) on Oct 23, 2017 at 8:29am PDT