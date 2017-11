En la historia de nuestro planeta la humanidad no ha sido más que un simple pestañeo y existen muchos misterios acerca de nuestro origen. Además, no sabemos nada de nada, con respecto a si alguna vez la tierra fue ocupada por otra raza o por otra humanidad que vivió in illo tempore en las tierras que hoy nosotros habitamos.

En esta línea es donde se centra este artículo. Era el año 1976 y el espeleólogo y lingüista argentino, de origen húngaro, Juan Moricz develó por primera vez en la historia la existencia de un mundo intraterreno que hasta ese momento la humanidad ‘civilizada’ desconocía por completo.

Fue tanto el interés que despertó esta impresionante noticia que el gobierno de Ecuador y el de Reino Unido financiaron la gran expedición de 1976 hacia el interior de estas formaciones cavernarias que estaban envueltas en leyendas y mitos indígenas que relacionaban el origen de la humanidad y su desconocida historia a seres o dioses intraterrenos que guardaban todos los secretos de nuestra existencia en una biblioteca metálica escondida en esta red de cuevas que, se especula, podrían conectar toda la Cordillera de los Andes subterráneamente.

Es la llamada Cueva de Los Tayos, un misterioso mundo que hasta el día de hoy no ha podido ser recorrido ni mapeado por completo pese a nuestro actual desarrollo tecnológico.

El secreto y la conspiración rodean a este sitio, ya que Neil Amstrong tras volver de la Luna encabezó una expedición conjunta entre el ejercito británico y el ecuatoriano para rescatar la supuesta biblioteca metálica que se guardaba en una de las cámaras de estas cuevas.

Lo cierto es que los soldados británicos formaban parte de la francmasonería inglesa y claramente querían guardar todos los tesoros y conocimientos para ellos. De hecho, hay constancia de que tras la expedición se fueron con cajas llenas y selladas que sacaron de adentro de la caverna.

Las singulares formaciones rocosas de la cueva dan la impresión de que hubiesen sido talladas por algún tipo de inteligencia que vivió al interior de ellas. Sin embargo, los geólogos niegan que se trate de algo así y afirman que son el resultado de procesos naturales.

Hasta el día de hoy las cuevas siguen siendo un misterio pues nadie ha podido recorrerlas completamente. El enigma de Los Tayos aún despierta el interés de los más osados y de quienes aseguran que guardan un secreto que cambiaría nuestra concepción del origen de la humanidad.