Una mujer sin hogar cuya cabeza estaba infestada de gusanos ha sido ayudada y recuperada gracias a la ayuda de buenos samaritanos que ella llama sus “ángeles”.

Estaba sentada llorando junto a la carretera cuando voluntarios de una organización de caridad la vieron y se acercaron a ella. Preeti Devi, del noroeste de la India, describió a sus rescatadores como “ángeles” y dijo que sin sus amables acciones ella estaría muerta.

La mujer de 30 años dijo que sufrió las heridas en la cabeza cuando un grupo de personas la atacaron sin razón alguna.

Ella fue tratada y atendida por personal de Apna Ghar en sus instalaciones en Bharatpur, Rajasthan, durante un período de cinco meses y ahora su cabeza ha sanado por completo.

Preeti dijo: “Lo que Apna Ghar y sus voluntarios han hecho por mí, nadie lo hará por un extraño. Su acto generoso ha restaurado mi fe en la humanidad. Estaba muriendo lentamente en la orilla del camino. Si estos ángeles no me hubieran visto y no hubieran recuperado mi salud, ya estaría muerta”.

La desdichada mujer dijo que sufrió heridas en la cabeza cuando un grupo de personas la atacó, aparentemente, tan solo por ser pobre.

Un nuevo comienzo

Según las autoridades, Preeti estaba “asustada por su vida” después de ser atacada y escapó de su casa en Bihar hace unos seis meses. Ella estaba viviendo en las calles de Rajasthan.

Movidos por su difícil situación, los voluntarios llamaron a una ambulancia y la llevaron a la casa.

Apna Ghar tiene como objetivo “servir a las personas desamparadas e indefensas que se enfrentan a una fase muy dolorosa de la vida”, dijo uno de sus voceros.

Los ayudantes no solo la trataron, sino que también le proporcionaron comida y ropa limpia.

“Tengo la intención de volver a casa y comenzar una nueva vida”, dice Preeti, que ahora se dispone a partir hacia su ciudad natal para un nuevo comienzo.