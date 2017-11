Las alarmas de los fanáticos de la conspiración se han vuelto a encender luego de que se viralizara un video en el que se puede observar un misterioso objeto volador no identificado en el espacio aéreo reservado al aeropuerto Heathrow, en Londres.

Las imágenes, que fueron captadas por las cámaras del portal de aviación Airlive, han sorprendido a todos los que lo han visto. En tanto, desde Airlive, cuyas cámaras transmiten imágenes en vivo de la instalación aeroportuaria, han calificado el hallazgo como una “estrella fugaz”.

“¡Miren esta increíble estrella fugaz que nuestra cámara acaba de captar en el cielo del aeropuerto de Heathrow!”, rezaba la publicación del video divulgado este 19 de noviembre en la cuenta de Twitter del portal.

Sin embargo, algunos usuarios de la red social que comentaron el ‘post’ afirmaron que podría tratarse de un meteorito.

Look at that amazing shooting star our cam just caught in the sky of @HeathrowAirport !!! Watch 24/7 and catch yours on https://t.co/GUPIKKScza 🌠 pic.twitter.com/4Z6rGbpkQX

— AIRLIVE (@airlivenet) November 19, 2017