Impactan al auto que trasladaba a participantes de la Vedetón

Celebremos la diferencias, abracemos la inclusión! Gracias a los participantes de Triángulos de Fuego por su cariñosa visita a teletón #Santiago! 🙂 @consejo8 @natychilet @montorrent @yulicagna @pascualprincipe @franundurraga

A post shared by Teletón Chile (@teleton_chile) on Nov 16, 2017 at 9:59am PST