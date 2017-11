Increíble caso de mujer casada con alguien que no existe

Sandra Eliana López Sepúlveda una mujer de 35 años ha estado casada desde 1993 con un hombre que no existe. La mujer oriunda de Chuquicamata contrajo matrimonio hace 24 años con Guillermo Bernardo Arcos Salinas, pero grande fue su sorpresa al enterarse años después que por un error del servicio civil no se puede divorciar.

El problema comenzó por el segundo apellido del hombre, que fue inscrito como Salas, en vez de Salinas, por un error de tipeo.

Eso provocó que en el certificado de matrimonio, el RUN de Arcos sea 000, según contó la afectada a El Mercurio de Antofagasta. “Estoy casada con alguien que no existe”, dijo la mujer de 44 años.

La solución, dice Sandra, pasa por anular el matrimonio, lo que le permitiría contraer nupcias con su actual pareja y formar la familia que siempre soñó, junto a sus dos nuevos hijos. “He gastado mucho dinero en trámites y viajes. Esto me ha traído muchos problemas, ya que ni siquiera puedo acceder al sistema de salud ni a otro beneficio”.

“Yo me casé en 1993 y me separé de palabra en 1996. Hasta ese momento yo no tenía idea de la equivocación en el nombre. La persona con quien yo estoy casada no tiene rut, no existe. Y mi expareja quedó como ‘soltero’ en el sistema”, agregó.

La víctima del supuesto desaguisado decidió demandar al Registro Civil. Contrató a la abogada santiaguina Gabriela Macaya de Mora, quien ayer presentó la acción civil. Sandra persigue una indemnización.

La Cuarta habló con la Dirección de Comunicaciones del Registro Civil. Su jefa, Mariela Fuentes, dijo que el servicio, en carta personalizada, le explicó a la mujer que “el error es susceptible de ser rectificado, para lo cual basta con que acerque a una de nuestras oficinas”.