Indecoroso ofrecimiento por $40 millones a Camila Recabarren podría ser un “tongo” farandulero

Desde hace un tiempo se han convertido en titulares las “propuestas indecentes” realizadas a través de las redes sociales a famosas chilenas.

Desde el caso de Vale Ortega, a quien le ofrecieron $ 6 millones por una noche, a Camila Recabarren, cuya oferta fue por $ 40 millones.

Los mensajes existen. Pero en inguno de estos y otros publicitados casos similares, se ha comprobado la veracidad de lo escrito. Es decir, si es que es un atrevimiento real, o si se trata de una personas ociosa movida por desconocidas razones.

En Hola Chile Racabarren analizó junto a los panelistas el tema. La ex Miss Chile y los rostros del matinal de La Red también pusieron en duda la “oferta” de $ 40 millones:

Camila Recabarren: “Me llegó un mail y yo se lo mandé al grupo de WhatsApp de aquí. Decía que se sentía solo, que era un futbolista de Argentina”

Eduardo de la Iglesia: “Dijo de Racing”

Recabarren: “Y que me ofrecía $ 40 millones por una noche de pasión. Yo lo mandé al grupo porque sabía que a alguien le podía servir el contacto (ríe)”

De la Iglesia: “Pero Cami, ¿cómo te sentías cuando alguien te ofrece $40 para estar una noche con él?”

Recabarren: “Mira, ¿sabes qué? Yo lo mandé en tono de talla al grupo. Obviamente, cuando lo leí por primera vez, dije ‘un fiasco’, no sé, ná qué ver. Pero leyéndolo bien, no sé si tienen el pantallazo y lo suben… Léelo tú”

Germán Schiessler: “Lo voy a leer, pongámosle Albito a la persona, porque no da el nombre. ‘Te ofrezco una propuesta: 40 millones de pesos. Te los traslado a tu cuenta ahora mismo si me dices que sí. Me das toda una noche de sexo. Lo más romántico del mundo. ¿Aceptas? Cualquier duda que tengas, soy futbolista de Argentina, del equipo Racing, pero me vine a vacacionar a Chile, pero me siento muy solo’”

Recabarren: “¿Pero sabes qué? Como que me parece falso, viste que está escrito con mayúscula, minúscula, con faltas de ortografía”

Schiessler: “La única falta de ortografía es la palabra ‘ofresco’, que está escrita con ‘s’. Y cada palabra empieza con mayúscula… Y el título dice ‘saludos’. Yo, la verdad es que mmm… No sé. ¿Albito? Me puse a ver en Racing quien se puede llamar Albito”

Cony Roberts: “¿De verdad creen que es un futbolista de Racing y que en verdad va a pagar $40 millones? Yo creo que obviamente es todo mentira”

Recabarren: “Yo igual creo que es mentira”

Roberts: “Yo creo que es alguien que está obsesionado con la Cami y que quiere provocar, y quiere que caiga, pero obviamente que esa persona no existe”

Recabarren: “Sí poh”

Catalina Pulido: “Yo hubiese hecho el ejercicio de decirle ‘ya poh’, a ver qué hubiese pasado”

Roberts: “Respóndele”

Julia Vial: “Y si le pasa los $40 millones, ¿qué hacemos?”

De la Iglesia: “Los dividimos aquí en partes iguales”

Risas en el panel. Luego muestran el mensaje en pantalla.

De la Iglesia: “Redacta muy mal. A mí me tinca que aquí hay gato encerrado”

Salfate: “Gana bien el argentino”

De la Iglesia: “Me sorprende que le paguen, porque en Argentina el fútbol está tan re mal, que no siempre les pagan el sueldo”

Vial: “Hay cabos sueltos que hacen pensar que este mensaje es de otra persona. Pero Cami, por trabajar en la tele no tienes por qué aceptar que un pelotudo, ya sea un real futbolista argentino de Racing, u otro que quiera hacerte una broma, que a uno la traten ‘ah, trabajas en la tele, eres una mujer fácil, ¿tu precio?’. Encuentro súper indignante” .

vía glamorama