Con el corazón llenito de amor!!! Gracias a @teleton_chile por permitirme esta gran tarde! A veces se me olvida que se puede ser feliz con tan poco.PURO AMOR 💖 No se olviden este 1 y 2 de diciembre 💪🏼 @teleton_2017 #elabrazodetodos #puroamor #🙌🏻

A post shared by ingridcruztoro Oficial (@ingridcruztoro) on Nov 21, 2017 at 2:30pm PST