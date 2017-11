Intentó suicidarse y falló, 10 años después recibió trasplante de rostro y el cambio es radical (FOTOS + VIDEO)

La depresión puede convertirse en la peor consejera, debido a que las decisiones que se toman bajo este tipo de emociones pueden resultar muy mal, e incluso podrían llevarte a la muerte. Algo así vivió Andy Sandness, quien en el 2006 pensó que su vida ya no tenía sentido y decidió ponerle fin a la edad de 21 años; sin embargo, las cosas no salieron como las planeó y sobrevivió al intento de suicidio.

El terrible acto fue realizado dos días antes de navidad, cuando decidió poner un rifle bajo su mentón y disparar, pero el destino quiso que viva y un policía llegó al lugar, quien también era su amigo, lo cargó y lo llevó al nosocomio más cercano, mientras Andy decía: “Por favor, no me dejes morir. No quiero morir”.

El joven despertó en la Clínica Mayo y era su madre quien estaba a su lado cogiendo su mano, pero él no podía hablar y solo atinó a decir “lo siento”. Fue el doctor Mardini, cirujano plástico y especialista en reconstrucción facial, quien llevó el caso, y apenas lo vio le hizo la promesa de hacer todo lo que esté en sus manos para lograr arreglar su rostro, y solo le pidió mucha fuerza.

EL PROCESO

El joven fue sometido a 8 cirugías en 4 meses, pero no se logró que pueda verse normal ya que había perdido la nariz, el mentón, los pómulos y todos sus dientes. Él regresó a casa y fue acogido por su familia, pero nada era igual, incluso solo podía comer en pedacitos y llevaba un prótesis en la nariz para ocultar el hueco que había quedado.

Su vida social terminó y era víctima de burlas por su apariencia, pero su vida cambiaría en laprimavera del 2012, cuando el doctor Mardini le devolvió las esperanzas al revelar que la clínica lanzaría un programa de trasplantes de cara y él podría ser el paciente ideal.

“Piénsalo muy bien, sólo alrededor de dos docenas de trasplantes se han hecho en todo el mundo, debes comprender los riesgos y las secuelas”, fueron las palabras, y Andy aceptó de inmediato, pero pasaron 4 años y en el 2016 su nombre fue añadido a la lista de espera de la United Network for Organ Sharing.

EL CAMBIO DE VIDA

Mardini le confesó que al menos deberían pasar 5 años hasta encontrar a un donante capaz de ser compatible con el tipo de sangre y tejidos correspondientes y cuya edad esté en un rango de 10 años, además el tono de piel debe ser parecido; sin embargo, solo bastaron cinco meses y Andy recibió la llamada que confirmó todo.

Fue ‘Rudy’ Ross, un joven de 21 años que también tomó la decisión de acabar con su vida, pese a que su esposa tenía 8 meses de gestación, y para sorpresa de los médicos, el joven era muy parecido a Andy, incluso revelaron que podría ser su primo.

En total 60 cirujanos operaron al paciente durante 56 horas seguidas, y tras finalizado el proceso, Andy debió permanecer sedado durante varios días, sin teléfonos o espejos cerca, hasta que al fin llegó el día y solo atinó a escribir que “es mucho mejor de lo que imaginaba”. Andy hoy luce totalmente recuperado y al fin pudo recuperar su vida.

