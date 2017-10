Ivette Vergara reveló un desagradable episodio de acoso sexual vivido cuando era actriz

Como todas las mañanas, el panel del Mucho Gusto contó algunas de sus anécdotas más divertidas, sin embargo, cuando fue el turno de Ivette Vergara, la periodista contó una historia que no fue nada de agradable. Sucede que Ivette recordó cuando inició su carrera televisiva cuando fue actriz de algunas teleseries de Canal 13. Muchos recuerdan su paso por Marrón Glacé, donde interpretó a Daisy, la pareja de Waldo (Luis Alarcón), cuando tenía 18 años.

Sin embargo, tras contar con agrado el paso por esta teleserie, reveló que vivió una incómoda situación cuando fue parte del elenco que protagonizó Champaña, una producción que se estrenó al año siguiente del término de Marrón Glacé. “Cuando hice Marrón Glacé fue como un desafío, estaba recién empezando. Pero en esta teleserie que vino después, yo hacía de instructora de aeróbica y ahí me pusieron a un actor que se pasó de la raya”, comentó la panelista del matinal.

De forma inmediata, los miembros del panel le preguntaron quién había sido este personaje, a lo que de Ivette de inmediato contestó que no revelaría el nombre: ¿Pero sigue vigente? ¿Está en Mega, TVN, Canal 13?”, preguntó con insistencia Luis Jara, a lo que la periodista sólo atinó a responder que él lo conocía. “Un día hablando con otras actrices, me contaron que les había pasado algo parecido, porque estábamos hablando de los besos, sobretodo en esa época que se grabó en 1994. Se supone que era solo movimiento, pero jamás lengua. Entonces me pasó que empezó a insistir, y me dio el beso real con lengua. Eso me chocó”, siguió en su relato.

Ante la sorpresa de todos, Ivette terminó su historia contando lo que hizo después de vivir esta desagradable situación: “Con 20 años fui a decirle al director, lo acusé, era cabra chica. No me podía pasar algo así, además no tenía estudios de actuación”, después de eso, nunca más vivió una situación similar

vía pagina7