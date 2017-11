Japonés Yuhui está confirmado para participar en la Vedetón 2017, pero no es lo que piensas

Como ya te hemos contado, la Vedetón contará este año con una competencia denominada “tríos de fuego”, donde serán cinco los grupos que se presentarán con el objetivo de motivar a la gente para que vaya a depositar al banco en esta cruzada solidaria.

Sin embargo, lo que faltaba por conocer era la identidad de los jueces que estarán a cargo de evaluar y elegir finalmente a los ganadores. Son tres los miembros del jurado que ya están listos para poner notas en la madrugada del 2 de diciembre.

Ellos serán Eva Gómez, Jordi Castell y Yuhui Lee. Y es este último quien se ha transformado en todo un personaje televisivo este año tras su participación en el tercer ciclo de “Masterchef Chile”.

El actual participante del matinal “Bienvenidos” conversó con La Cuarta sobre este desafío, asegurando: “Todo lo hago por ayudar a los niños de la Teletón”.

El joven chino comentó que, el año pasado, vio la competencia “parejas en llamas” a través de la televisión. “Fue muy entretenido y me sonrojé mucho con los bailes”, detalló.

A su polola no le hizo mucha gracia esta responsabilidad que cae en los hombros del cocinero amateur, pero él insistió que era por una buena causa. “Ella me dijo que si me puse rojo viéndolo por televisión, ahora explotaré viéndolo en vivo”, dijo Yuhui.

Finalmente, reveló cuáles serán los principales puntos en los que podrá ojo para evaluar: “Yo me centraré más bien en lo que harán las chicas y no en los chicos, jajajajá”, concluyó.

Con angelita laurita … 😘es un amor ❤️ ! Gracias a todos … 🎊para #teleton A post shared by Yuhui Lee (@yuuu_huuui) on Nov 13, 2017 at 7:34am PST

vía tecache