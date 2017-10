Javiera Suárez celebró el primer cumpleaños de su hijo Pedro Milagros

La vida no ha sido fácil para Javiera Suárez. Fue diagnosticada de cáncer y en medio de su enfermedad quedó embarazada, logrando dar a luz en octubre pasado a Pedrito Milagros, su primer hijo junto a su marido, el cirujano Cristián Arriagada.

Y es que a pesar de pelear con una compleja enfermedad, Javiera nunca ha perdido la sonrisa y hoy está con más fuerza y fe que nunca para luchar por su bebé y su familia. De hecho, este jueves cumplió 34 años, el primero que celebra como mamá.

“Él es lo máximo. Quiero que siga creciendo y seguir disfrutándolo día a día. Nos tiene locos de amor y se porta demasiado bien”, señaló Javiera a LUN.

Para su cumpleaños, Javiera está feliz con el regalo que le dio la vida: ser madre. Pero espera seguir adelante para poder matar a la enfermedad. “Hay que seguir rezando y pidiendo para el segundo milagro que es mi sanación completa y definitiva para disfrutar por hartos años a mi familia”, finalizó la periodista.

Varios escribieron cosas positivas a la periodista y la felicitaron por el año cumplido por Pedrito Milagros.

¡Le enviamos un muy feliz cumpleaños!

Javiera Suárez, periodista y ex animadora de televisión, confesó que su cáncer no tiene cura y que espera un milagro para superar la enfermedad en el programa “El Cubo” de Chilevisión.

La comunicadora indicó que confía en la medicina alternativa y que se ha sometido a una serie de tratamientos naturales, como el cambio alimenticio a una dieta alcalina. Sin embargo, la patología avanzó a grado 4 y se ha ramificado por varios órganos de su cuerpo.

“Mi cáncer no tiene cura y es por eso que estamos apelando a otros milagros, porque con los melanomas, hace cinco años atrás, uno se moría, y tener una guagua era imposible (…) Yo no me voy a morir de melanoma, no voy a morir de cáncer”, dijo la periodista.

Además, Suárez aseguró que uno de los momentos más difíciles que ha vivido fue cuando su esposo, el cirujano plástico Cristián Arriagada, se enteró de la enfermedad.