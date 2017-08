Javiera Suárez, sobre el cáncer que padece: “Lo que me atormenta es dejar a Cristian solo”

Este jueves, se emitió un nuevo capítulo de “El cubo”, programa de chilevisión que cada semana cuenta con invitados que impactan a los televidentes con sus testimonios. Esta vez, fue el turno de Javiera Suárez, quien habló del cáncer grado cuatro que la afecta desde el año pasado.

En el programa repasaron los momentos más felices de la animadora, entre ellos su matrimonio con el doctor Cristián Arriagada y el nacimiento de su hijo Pedro Milagros. Pero el capítulo se centró en su dura lucha contra el cáncer. En el espacio le preguntaron cómo fue enterarse de esta enfermedad cuando estaba embarazada y cuáles fueron los miedos que la atormentaron.

Fue en ese momento que la periodista se emocionó hasta las lágrimas, revelando cual es el miedo que la persigue hasta el día de hoy. “Un susto espantoso pensar en dejar a Cristian solo, viudo, fregarle la vida. Es lo que a veces me atormenta hasta el día de hoy” reveló.

Javiera Suárez relató el crudo diagnóstico que le dieron sobre el cáncer en su cuerpo #ElCuboCHV pic.twitter.com/xLRHxnsxVN — Chilevision (@chilevision) August 18, 2017

Además la ex animadora de Zona Latina señaló que el tipo de cáncer que padece no tiene cura, por esta razón apeló a milagros y tratamientos naturales, manteniendo una dieta alcalina.

Sin embargo, una vez más Suárez mostró su fortaleza y aseguró que va a vencer esta terrible enfermedad, “Yo no me voy a morir de melanoma, no voy a morir de cáncer”finalizó.

Los televidentes aplaudieron las palabras de la comunicadora, demostrándole todo su apoyo en redes sociales.

Es tan interesante y reconfortante escuchar a #JavieraSuarez en #ElCuboCHV uff ❤️ — JUANPABLITO (@juanpafu) August 18, 2017

"Yo no me voy a morir de Cancer" Javiera Suárez en #elcubochv … que mujer más fuerte y positiva .. — Gonzalo Ignacio (@Gouvrard) August 18, 2017

Muchas gracias @javierasuarez por tu gran testimonio de vida y de Fe #ElCuboCHV — Matias Honorato (@mfhonorato) August 18, 2017

Un ejemplo de lucha y fortaleza. Hermoso testimoniio de amor a la vida. Gracias Javi. #ElCuboCHV — ғlacuchentita❣️ (@Flacuchentitars) August 18, 2017

