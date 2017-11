Jean Philippe Cretton se refirió a la polémica con José Antonio Neme

Jean Philippe Creton se refirió a la polémica con José Antonio Neme iniciada en el programa “La Divina Comida” de Chilevisión. En el espacio, la actitud del conductor de noticias fue duramente criticada ya que actuó con disgusto frente a todos los platos que le ofreció el actual músico.

Por esta razón, Jean Philippe decidió alzar la voz y referirse al episodio para poner paños fríos y terminar con el conflicto. El animador señaló, en una entrevista al diario Las Últimas Noticias, que ha conversado del tema con Neme y que nada es tan grave como parece.

“He hablado con José Antonio y es mucho menos terrible de lo que se ha planteado en las redes sociales. Han sido muy agresivos con él”, dijo Creton.

Finalmente, el animador explicó que las cosas se deben tomar con calma ya que “nada es tan terrible. Sólo fue una comida”.

“No tengo ni una vergüenza de ser lo que yo soy”

Tan grande fue la polémica, que incluso el periodista debió pedir disculpas a través de Twitter y posteriormente en Instagram por los agresivos comentarios que recibió por parte de algunos usuarios, quienes cuestionaron su forma de actuar.

En la transmisión, el periodista partió diciendo que entendía la rabia de sus seguidores, pues lo que él vio en televisión tampoco le gustó. Luego, agregó que con Jean Philippe se conocen hace años y que tanto en público como en privado ha manifestado admirar su trabajo y en ese contexto le ofreció disculpas.

“Eso sí, entiendo que ustedes vieron esa secuencia y que legítimamente se formaron una opinión negativa, yo solo les cuento lo que ustedes no ven. Uno saca lecciones de esto, tengo que aprender de algunas cosas que pasaron ahí. A lo mejor valorar más la humildad, valorar más el silencio, quién sabe. Nadie tiene todo controlado y manejado, pero lo que sí sé es que nunca me escondería, ni borraría mis redes sociales, porque no sería valiente, y yo quiero cultivar eso a pesar de mis tropiezos”, comentó.

Finalmente, Neme fue enfático en aclarar que no aguantará descalificaciones apuntando a su homosexualidad, que nada tienen que ver con lo emitido en el programa.

“No tengo ni una vergüenza de ser lo que yo soy, nunca lo he ocultado ni nunca lo voy a ocultar. Soy homosexual y orgulloso, por lo mismo, respecto de mi sexualidad, no voy a aceptar ningún insulto porque no es legítimo. Lo que pasó en el programa no tiene nada que ver con las personas que yo escojo para querer, para compartir o para formar una familia”, señaló notoriamente molesto.

Con información de Te Caché.