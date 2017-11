Jennifer López es captada corriendo sin nada de maquillaje. Su aspecto sorprendió a todos

Todas alguna vez en la vida nos ha tocado trotar, aunque sea en la escuela. Pero al hacerlo, como todo ser humano en la vida, sudamos, y no nos vemos como esas imágenes de chicas sexys trotando con zapatillas de alta gama de Instagram, no, nos vemos como si un infarto fuera cada vez más una posibilidad. Captaron hace poco a Jennifer Lopez trotando y créeme, es toda una belleza. Definitivamente no soy yo.

Jennifer López, más conocida como J.Lo o la dueña de nuestros corazones, es una actriz, bailarina, cantante, productora y muchos más etc.

La mujer de 48 años fue captada hace poco en medio de una rutina de trote, y lo hace como todos los mortales.

La diva pop se mostró con ropa deportiva y sin una gota de maquillaje, lo que impresionó de sobremanera a sus fans, porque es igual (o más) bella aún.

El atuendo en el que se le vio no es algo que usó al azar, sino que se trata de su vestuario acorde a su personaje: “Second Act”.

En la comedia romántica, que se espera se estrene en 2018, la mujer interpreta a Maya, una mujer que intenta demostrar que los valores callejeros pueden equipararse a los de un título universitario.

En el elenco la veremos junto a la ex estrella Disney Vanessa Hudgens, Lea Remini y Milo Ventimiglia, quien será su novio en la cinta.

No es la primera vez que vemos a Jennifer López mostrarse tal y como es. Hace unos memes fue captada en traje de baño junto a su pareja. Las imágenes, sin ningún tipo de retoque, dejaron a todos atónitos.

Upsocl