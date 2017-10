José Antonio Neme fue blanco de ataques en Twitter tras nuevo capítulo de “La Divina Comida”

Este sábado, CHV emitió el segundo capítulo de la tercera temporada de La Divina Comida, donde los famosos se lucieron cocinando en sus casas y compartiendo algunas de sus más íntimas historias.

En esta ocasión, los invitados al estelar fueron cuarto personajes muy queridos de la televisión chilena: Jean Philippe Cretton, José Antonio Neme, la tía Yoli y Karla Constant.

Durante la transmisión del programa, las intervenciones del tía Yoli fueron muy bien aceptadas por los seguidores del estelar de CHV, sin embargo, la aparición de José Antonio Neme fue criticada principalmente por su mala actitud frente a los comensales.

Esto se vio principalmente cuando a Jean Philippe le tocó ser el anfitrión. El animador había preparado para la entrada unos ‘erizos imparables’, plato que no fue bien recibido por el conductor de noticias de Mega, quien acusó que no le gustaba ese plato. En un principio, esto no fue mayor problema para el dueño de casa, sin embargo, con el pasar de los minutos la molestia de Cretton comenzó a ir en aumento.

Y es que mientras el animador del extinto Calle 7 preparaba el plato de fondo, las cámaras captaron las quejas de Neme que sólo decía “qué estrés”, ante la demora del periodista mientras servía los platos. Luego de esto, tras servir merluza, José Antonio le preguntó a su compañero: “¿No tendrás otro pescado?”.

Finalmente, la paciencia de Jean Phillipe se acabó luego de que sirviera mote con huesillo de postre, plato que tampoco era del gusto de Neme: “Yo creo que tiene que ver con la voluntad de hacer un buen momento, pero cuando entras con esa actitud de ‘qué lata’, afecta al grupo”, fue la molesta reacción del ex animador de Mentiras Verdaderas.

A modo de venganza, Cretton le sirvió un trozo de pizza frío a José Antonio y luego interpretó una canción de Camilo Sesto, artista que detesta el miembro de Mega. De todas formas, en el siguiente segmento, Neme reconoció su error y le pidió disculpas al rubio conductor.

Tras el episodio, el periodista utilizó su cuenta de Twitter para disculparse por la mala actitud que tuvo durante la cena en el departamento de Cretton y aseguró que hasta él se hubiese echado de su casa.

Hola a todos!! Tienen razón me equivoqué con @jpcrettino y reiteró públicamente las disculpas que ofrecí en privado. Los errores s asumen. — Jose Antonio Neme (@jananeme) October 29, 2017

Te dejamos algunas de las reacciones que dejó el nuevo capítulo de La Divina Comida y la participación de José Antonio Neme.

#LaDivinaComida Pucha se nota la diferencia @jpcrettino ubicado y sencillo, Neme levantado de raja y desubicado. — Natalia Grandon (@NattaGG) October 29, 2017

Neme… Desagradable !!!!! Qué tipo más latero. 🙄😒 ordinario al máximo #LaDivinaComida — Ada Salgado T.  (@adakst) October 29, 2017

Si antes me caía mal Neme, ahora no lo paso, que ser más desagradable… Diciendo que lo que hace JP es falta de respeto, lo que hiciste tú toda la noche es una falta de respeto… #LaDivinaComida — Camila Navarro (@camilanavarroo) October 29, 2017

Extraído de Página 7