Joven captura imagen del ‘fantasma’ que supuestamente quiere asesinarlo. Aterrorizó Twitter

Un chico se ha hecho famoso en Twitter por una escalofriante razón, según él ha estado viviendo hechos paranormales en su casa durante el último tiempo, hechos que lo tienen paralizado de miedo y que podrían costarle la vida. Hasta el momento más de 600 mil usuarios siguen su historia.

Todo partió a principios de agosto cuando el chico de Nueva York tuiteó que había notado la presencia de un fantasma en su departamento, que era un niño y que trataba de asesinarlo.

Desde ese día el joven llamado Adam Ellis empezó a relatar los hechos paranormales que vive en su hogar y miles de personas siguen su historia a diario.

Ellis cuenta detalladamente lo que vive, cómo sus gatos notan la presencia de la entidad y también ha posteado videos de donde se puede ver algunos objetos de su departamento moviéndose solos.

It's better to just watch the video, since the nannycam records everything now. pic.twitter.com/J7PpFviJmU

— Adam Ellis (@moby_dickhead) September 12, 2017