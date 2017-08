Joven compartió impactante video para advertir los peligros tras sacarse muela del juicio

Las muelas del juicio son una de las operaciones más frecuentes en la actualidad, ya que muchas veces suelen ocasionar molestias e incomodidad, por ello al ser un procedimiento de rutina, este joven no tomó las precauciones necesarias y terminó con serios problemas.

Ricardo Joel Santuario es un mexicano de 22 años, compartió a través de un video en su cuenta de Facebook, un terrible registró tras extraerse una muela del juicio.

“A veces los jóvenes nos sentimos inmunes a este tipo de situaciones, nos la pasamos creyendo que estas cosas nunca nos pasarán. Hace aproximadamente un mes tuve una extracción de la muela de juicio por cirugía, y yo tonto al ver fácil la situación y sentir poco el dolor no seguí las recomendaciones del dentista, reposo absoluto y tener una dieta estricta. Yo seguí trabajando y a los pocos días ya comía y hacía cosas prohibidas en ese momento”, escribió en su publicación, el joven mexicano.

Al no tomar los cuidado apropiados, su herida no cerró bien y su cara comenzó a hincharse, formándose una pelota de pus.

“Comenzó a crearse una bola en mi rostro que no se veía nada bien y yo, necio lo tomaba muy a la ligera hasta que, el día que me obligaron a ir al doctor, en modo urgente en menos de dos horas me tuvieron que intervenir con una cirugía para sacar toda la infección”, manifestó.

Luego agregó: “Después de todo me dijeron que terminaría con una marca para siempre en mi rostro, la que me recordará de una mala manera los cuidados y atenciones que debo tener y de no tomar nada a la ligera, mucho menos cosas de la salud”.

El joven finalizó haciendo un llamado a quienes vean su caso. “Esta publicación es más para advertir que todos estamos en riesgo de sufrir estas cosas y más si no seguimos las indicaciones correspondientes, es mejor sacrificar dos semanas en reposo que perder un mes de trabajo”, sentenció.

El video muestra el tratamiento que debió seguir para sacar la pus: