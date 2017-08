Joven con depresión acudió a la peluquería para raparse, pero la estilista hizo algo completamente distinto

Kayley Olsson, una estudiante de peluquería en Waterloo, Iowa, recientemente compartió una historia en Facebook sobre una adolescente con depresión que acudió a su peluquería, como un recordatorio de que esta afección mental afecta a personas de todas las edades y que cada vez es más frecuente.

Olsson, de 20 años, ha explicado que la joven, de 16, acudió a la peluquería con la intención de raparse, pues en unos días tenía prevista la famosa foto del anuario y su pelo estaba completamente enmarañado. A consecuencia de su depresión, había dejado de cuidarse y llevaba mucho tiempo sin cepillarse el cabello.

Sin embargo, la peluquera decidió dejar las tijeras a un lado y, en lugar de eso, hizo algo grandioso…

La publicación ha recibido casi 10.500 comentarios en Facebook, casi todos vitoreando el gesto de la estilista y hablando sobre lo difícil que es lidiar diariamente con esta enfermedad:

“Eso me sucedió a mí. Sufro de bipolaridad y tuve un episodio en el que no me peinaba ni me cuidaba. Recuerda, hermosa niña, que no estás sola“, escribía Sarah-Lee.