Joven hace desesperado llamado en redes para costear operación que haga que sus senos dejen de crecer

Sheridan Larkman es una joven australiana que está viviendo un gran drama producto de su aspecto físico.

Los senos de la mujer, que es madre de dos niñas, han crecido de manera incontrolable, teniendo hoy un tamaño completamente desproporcional, lo que le ha provocado serios problemas de salud.

El problema de Larkman comenzó cuando tenía 8 años, momento en que sus senos comenzaron a crecer logrando un gran tamaño (DD) el que tras sus embarazos aumentó quedando actualmente en copa K.

El exceso de peso de sus pechos ha provocado que la mujer sufra escoliosis y fuertes dolores de hombros, además de ver afectada su calidad de vida, pues no puede disfrutar de cosas simples como disfrutar con sus pequeñas hijas, por lo que decidió pedir ayuda a través de redes sociales, donde su historia se ha viralizado.

La joven, ha tenido que lidiar durante casi toda su vida con este problema, el que hizo que en su adolescencia se volviera una persona insegura y muy tímida. “La gente a menudo me miraba boquiabierta en la calle y los hombres gritaban comentarios groseros”, consignó el medio británico Daily Mail.

Producto del drama que vive decidió pedir ayuda para poder operarse y disminuir el tamaño de su abultado busto a través de Go Found Me. “Por favor, ayúdame a quitar el estrés del pecho (…) He luchado toda mi vida con el tamaño de mis senos y su impacto en las actividades diarias y los pasatiempos.

He intentado conseguir una reducción financiada por el sistema de salud, pero todavía no logro obtenerla. Mis senos están dañando mi salud, tengo una escoliosis leve. Estoy cansada de vestirme para intentar cubrirlos y no recibir comentarios molestos como los que he recibido toda mi vida”, comentó la joven madre en la plataforma antes citada.

La operación, que Larkman busca realizar de manera privada podría costar más de 8 millones de pesos chilenos, dinero con el que no cuenta su familia.

