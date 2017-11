Hace varias semanas que se ha promocionado el regreso de Rojo Fama Contrafama, en un espectáculo que está organizando Juan David Rodríguez y que reúne a varios rostros del programa e incluso a su animador estrella, Rafael Araneda. El show contará con María Jimena Pereyra, Luis Pedraza, Pablo Vargas, Leandro Martínez, Yamna Lobos, y por supuesto, Juan David Rodríguez: “Nos vamos a reír de todo, la idea es que se muestre el show de cada uno, conversar un poco con el Rafa e interactuar con la gente”, comentó el organizador al programa Intrusos.

Pero así como hay rostros connotados de Rojo, hay varias emblemáticas figuras que quedaron fuera, como Maura Rivera y Nelson Mauricio Pacheco: “No fue una elección, les fuimos preguntando qué les parecía la idea y los que hay son los que sí quieren estar (…) Algunos no podían, mientras que otros simplemente no quieren”. “Hace mucho tiempo que quería que nos juntáramos, porque la música no se compite, se comparte. En este evento vamos a estar algunos y mi idea es en algún momento juntar a todos”, aseguró el cantante.

Rodrigo Díaz es otro de los que tampoco estará en este evento, es por esto que explicó la razón de su ausencia: “Hubo como un sondeo para ver quiénes estaban interesados, pero de eso nunca más supe. Ahora igual es entendible no tenerlos a todos, es complicado, saldría muy caro tener a todas las personas. Me parece una muy buena idea que se junte un grupito y si funciona, se puede ir renovando”. En este contexto, una de las ausencias más polémicas es la de María José Quintanilla.

Según contó Rodríguez, fue el mánager de la panelista del Mucho Gusto el que se negó a incluirla en la gala: “De la Coté, hablé con él y me dijo que no le parecía, que no quiere mezclarla con nosotros. Pero, son posturas válidas”, aseguró a Intrusos. “Yo siempre he dicho que el formato me encanta, participé de ese programa y nunca voy a hablar mal de él, porque ahí sólo aprendí”, fue la defensa de María José. Toda una polémica es la que se ha generado en torno a esta gala de Rojo Fama Contrafama, evento se realizará el próximo 10 de diciembre en el Teatro Caupolicán.

Amigos ya están a la venta las entradas por sistema Ticketek en solo un día se están agotando. Los esperamos este 10 de diciembre. 🎼❤️🎼🎼🎼❤️❤️ A post shared by Juan David Rodriguez (@jdr_oficial) on Nov 16, 2017 at 2:17pm PST

vía página7