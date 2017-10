Juan Pablo Queraltó denunció graves casos de acoso sexual en un conocido programa juvenil chileno

El caso del poderoso productor hollywoodense Harvey Weinstein, denunciado por más de 40 mujeres, desde asistentes a estrellas del cine, por acoso y abuso sexual, ha remecido la industria del entretenimiento mundial.

En Chile también han surgido nuevos testimonios y esta mañana el matinal de Canal 13 trató en tema. En medio de la conversación Tonka Tomicic habló de “un panelista que viene a veces al programa, que te saluda así poh, y que yo me arrancó y que él sabe”.

Mientras que Juan Pablo Queraltó se refirió a las bailarinas de un famoso programa juvenil chileno del cual no reveló el nombre, pero sí las truculencias que ahí sucedían:

“Hay cosas que se encubren, pero finalmente cuando salen a la luz pública, o cuando salen a la luz en las empresas, se toman las determinaciones inmediatamente. Y eso yo creo que es bueno.

“Yo sé… Y esto yo lo sé porque lo viví, lo escuché, lo observé, de una situación en el programas juveniles, ¿verdad? No voy a decir el canal, no voy a decir el programa que era; sino que eran productores con periodistas que hacían, trataban de salir con las niñas, les ofrecían distintas tipos de cosas a las bailarinas o a las concursantes para estar en la primera línea del baile.

“Hasta que el jefe de este programa se entera de esta situación, porque son ellas las que va a decirle ‘oye, pucha, no me pusiste en la primera línea porque no quise salir con fulano de tal’, y despiden a estas personas.

vía glamorama