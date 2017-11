Marta Yáñez, la jueza argentina que investiga la desaparición del submarino ARA San Juan, reveló que éste posiblemente se encontraba en una “misión de carácter confidencial” cuando se le perdió el rastro.

Anteriormente Yáñez declaró que la actividad realizada por el submarino en el momento de la enigmática desaparición era “secreto de Estado”, sin embargo decidió retractarse ya que considera que sus palabras “sonaron muy feas”, según señala el diario La Opinión.

A raíz de lo anterior la autoridad explicó que la Armada se encarga de resguardar la seguridad del mar territorial argentino, por lo tanto “puede haber una misión de carácter confidencial”, sin revelar cuál, en una entrevista a la radio local La Red.

En la instancia, la jueza fue consultada sobre la explosión detectada en el submarino y la hipótesis de que ésta correspondiese a un ataque, la cual no fue descartada por la autoridad.

Ante las dudas, Yáñez dijo que solicitaron a la Armada conocer la actividad que realizaba el sumergible cuando desapareció, situación que aún es un enigma y genera diversas teorías.

Es un hecho que el sumergible se encontraba en aguas jurisdiccionales argentinas en al momento del incidente, sin embargo la autoridad investiga las condiciones que presentaba cuando ocurrió su lamentable desaparición.

“Yo no quiero dejar de ser lógica, y creo que la Armada es la última interesada en que salga un submarino a navegar que no esté en condiciones; creería de buena fe. Yo no puedo pensar en fantasmas, en mentiras, en engaños y en escondites”, dijo la jueza.

“No pretendo que cada tres horas me digan ‘no hay nada’, sino que inmediatamente que registren algo, me hagan un relevamiento de todo lo que encuentren en el lugar, aprovechando la tecnología con la que contamos”, agregó la autoridad en relación al operativo de búsqueda.

