Julia Fernández e Ignacio Lastra siguen sumando a su pololeo

Este viernes Julia Fernández e Ignacio Lastra, cumplieron 8 meses de pololeo. Relación que no ha estado exenta de polémicas, ya que desde sus inicios en el reality “Doble Tentación”, fueron cuestionados, pues el modelo chileno mantenía una relación con Lisandra Silva, cuando puso sus ojos en la brasileña.

Pero cuando decidió terminar con la modelo cubana y jugársela por Julia, la pareja no dudó en gritar su amor a los cuatro vientos, a pesar de que tras la salida del programa, los quiebres y reconciliaciones eran pan de cada día. Incluso, cuando ambos tuvieron un grave accidente vehicular el pasado 30 de agosto, amigos cercanos aseguraron que su relación era muy tormentosa, indicando que había discutido momentos previos al choque que dejó a Nacho con un 90% de su cuerpo quemado y a la modelo con una fractura de clavícula.

Sin embargo, tras este grave accidente, la pareja se unió mucho más y una vez que Julia fue dada de alta, comenzó a participar en todas las actividades que se hicieron a beneficio del ex chico reality. Además lo visita cada día en Clínica Indisa, lugar donde se encuentra internado, teniendo una increíble recuperación.

Y ahora, Fernández dedicó un romántico mensaje a su novio, luego de cumplir este viernes 17 de noviembre, un nuevo mes juntos.

“Mi vida feliz 8 meses amor… 8 meses juntos mi bebe, 8 meses que luchamos por nuestro amor y vamos seguir haciendo, 8 meses de acertos y errores, 8 meses que a cada día qué pasa, maduramos más, amamos más, nos cuidamos más, nos protegemos… gatinho dueño de mis regaloneos, dueño de mi amor y ternura, y dueño de mis deseos y pecados … te amo de cuerpo y alma… ya te hable y voy a repetir… estoy muy orgullosa de ti. Tú eres mi compañero, sin ti me siento sola… la vida es mía pero el corazón es tuyo, la sonrisa es mía pero el motivo eres tú “, comenzó escribiendo.

Para después agregar, “tú sabes, el importante es estar con quién amamos… es lo único que nos hace feliz… por eso quiero estar contigo amor… para ser feliz… eres un puta guerrero… apar de esto eres un lindo, rico, gostoso y no me gustas, me encanta! ahora fuerza mi toro y no te olvides nunca… es lo único que te pido, no olvides que te amo y que hago todo por ti ”.

Mensaje que acompañó de una serie de imágenes junto a Nacho, las que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Míralas a continuación:

Con información de Te Caché