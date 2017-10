Julia Fernández reveló detalles sobre su reencuentro con Ignacio Lastra

Julia Fernández reveló detalles de su reencuentro con Ignacio Lastra, tras 49 días del accidente automovilístico que protagonizó la pareja y que dejó al modelo chileno con el 95 por ciento de su cuerpo quemado.

La brasileña relató que fue supervisada por personal de la clínica especializado, ya que tanto los médicos como familiares de Ignacio tenían miedo de que el reencuentro fuera chocante para ambos. Para sorpresa de todos, la ex chica reality dijo que todo fue muy natural.

“Cuando entré a la pieza se me quitó toda la pena, y cuando estaba parada frente a su cama, él me miró y me dijo ‘Eres la mujer más linda del mundo‘”, dijo emocionada Julia, en una entrevista al estelar de farándula “Primer Plano” de Chilevisión.

Luego de esto, la brasileña relató que conversaron como si nunca hubiesen dejado de verse, incluso fue el ex chico reality quien les pidió a los médicos y familiares que los dejaran algunos minutos solos.

“Desde el accidente él imaginaba todos los días el momento en que yo iba a llegar a verlo. Eso me dolía mucho porque no se podía ya que él no podía hablar”, detalló en el programa.

Además, la brasileña comentó que pudo toca solo el hombro de su novio , ya que él está completamente vendado. Pese a lo anterior, Julia relató que Ignacio le pidió tocar su rostro con algunos dedos que tiene descubiertos, situación que la hizo estallar en lágrimas en medio del programa de farándula.

“Yo tengo certeza de que se va a recuperar de esta mucho antes de lo que todos imaginan (…) Él sigue preocupado de mi siempre y yo quiero estar ahí para él porque siento que quiero estar con él para toda la vida”, afirmó la modelo.

Con información de Te Caché.