“Marcelo Ríos se quiere servir del periodismo. Es como los tipos que les gustan las conferencia de prensa sin preguntas. Al poder, en general, le gusta dar declaraciones pero no le gusta que lo cuestionen. La pega del periodista es cuestionar al poder, no ir a sentarse a un lugar, tomar una grabadora y una libreta y anotar lo que el tipo dice”.

Esta fue parte la argumentada parada de carros de Julio César Rodríguez a Marcelo Ríos en el matinal de Chilevisión.

El periodista reemplazó por un par de días a Rafael Araneda en La Mañana y se hizo cargo de los mensajes que el “Chino” publicó en Twitter sobre la candidatura de Alejandro Guillier a segunda vuelta de las presidenciales:

Ante la actitud del ex tenista, criticada por muchos en las redes sociales, el anfitrión de Primer Plano y La Hermanda planteó lo siguiente:

Julio César Rodríguez: “Marcelo Ríos se quiere servir del periodismo. Es como los tipos que les gustan las conferencia de prensa sin preguntas. Al poder, en general, le gusta dar declaraciones pero no le gusta que lo cuestionen. La pega del periodista es cuestionar al poder, no ir a sentarse a un lugar, tomar una grabadora y una libreta y anotar lo que el tipo dice. Por el contrario, es navegar en sus contradicciones, en sus mentiras.

“Marcelo Ríos yo creo que vive en un mundo paralelo, porque, en serio, él tiene una vida bastante apacible acá. La gente no se mete en sus cosas, los periodistas no se meten en sus… O sea, si chocas en la Costanera Norte, si choca Andrés Caniulef en la Costanera Norte, Carola, Felipe Vidal, Daniela (Urrizola) ¡va a llegar prensa igual! Bueno quizás Daniela no… (risas)

“Lo que quiero decir es que son cosas normales que las personas conocidas van a salir en la prensa. Si Andrés mañana, o Felipe choca en la Costanera, en un auto además que no es un auto normal, no en un city car.

“Yo entendería si tuviera diez cámaras en su casa, si él saliera y lo grabaran con sus niños. Pero yo no he visto ese acoso con Marcelo Ríos, yo veo que la gente lo quiere. Si tú hablas de Marcelo Ríos, a pesar de todo, de que ha tenido un comportamiento erróneo en algunos momentos, la gente le tiene cariño, y lo entiende y lo deja ser.

“Acá en Chile: ‘No, es que el Chino Ríos es así’. Lo que para otro sería un pelotudo, ‘no, es que Chino Ríos es así’, y la gente lo quiere. Entonces, él ha exacerbado esta pelea con los periodistas, ha exacerbado esta lejanía y los periodistas se han alejado de él.

“Él hizo un tuit de humor, él hizo comedia, porque todos saben que él odia a los periodistas. Entonces, pone ‘puta, me están diciendo que un periodista puede ser… Me están webiando’, pone. Y después pone que los periodistas ‘siempre mienten’. Él trató de jugar, de ser gracioso, chistoso”

“Lo que pasa es que si tu metes esa cosa en Twitter la gente no se lo toma con humor, y menos los seguidores de (Alejandro) Guillier. Lo que encuentro que después el Chino Ríos se equivoca, es después decir ‘ay, uno no puede opinar’. Esa llorá está demás. Si el está ahí, opinando, tiene que estar dispuesto a que venga de vuelta.

“Por suerte no tengo Twitter. Yo creo que el que no quiere que le llegue de vuelta, no tiene que tener Twitter. Si no quieres que te llegue, no te hagas un Twitter. Si no quieres que te insulten, que te saquen la madre, que te traten de lo peor, que te humillen… (risas del panel). Disculpen, quizás me fui en volá”.

vía glamorama