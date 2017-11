Claudio Rojas no sabía con quien se estaba metiendo. El abogado del matinal de Chilevisión le tocó la farándula y, peor aún, le tocó Primer Plano a Julio César Rodríguez.

El animador las hace todas en el canal privado. Ayer fue anfitrión de un programa especial de las elecciones que CHV emitió durante la tarde. Y hoy se hizo cargo de La Mañana.

En el panel del matinal estaban hablando de Pamela Jiles y la opción de que, ahora que ya fue elegida diputada, pueda volver a Primer Plano. Entonces vino el impasse de Julio César y Claudio. Con respeto y buena onda, eso sí:

Julio César Rodríguez: “Tengo entendido que ella puede volver este viernes, porque ya es diputada y porque no está haciendo campaña hasta marzo. Porque ella tiene un contrato, porque no podía estar en el programa en campaña. Pero sí el mismo contrato la resguarda para que este viernes esté y que esté todos los viernes hasta que entre al Congreso”

Claudio Rojas: “¿Será bueno que con su calidad ya de diputada vuelva a un panel de farándula?”

Rodríguez: “¡Perdón pero Primer Plano es un programa serio! ¿Estás tratando de decir algo? ¡Es que compadre, (se pone los antejos oscuros de CQC), me afectó lo que dijiste!”

Felipe Vidal: “¡Se tuvo que poner hasta los antejos!”

Rodríguez: “¡Perdón! Primer Plano es un programa de farándula donde se hablan temas de país, de investigación”

Karina Alvarez: “¡Se puso más rojo (Claudio Rojas)!”

Rodríguez: “Me está escribiendo… Me está escribiendo Benjamín Vicuña, el Manguera Valenzuela, Tiago Correa, Karol Dance, que están muy ofendidos contigo. Te queríamos poner en el chat, pero te vamos a sacar”

Andrés Caniulef: “Solo una cosa: Pamela Jiles, una de las grandes representantes del mundo del espectáculo y de la farándula también; una mujer que ha hecho, periodismo de investigación en Informe Especial, periodismo escrito. Una mujer tremendamente confrontacional, que hoy día llega a la Cámara de Diputados, es un tremendo entrevistado, es un valor absoluto”

“Además, querido abogado, que te estamos todos dando. Los programas de farándula son una puerta de entrada para hablar de Chile. En muchas muchas ocasiones no se puede hablar de Chile en televisión porque no hay los espacios y la farándula es una excusa, y Pamela Jiles ocupó siempre la farándula para hablar de Chile, para hablar de temas importantes. Ella hizo la diferencia en eso”

Rojas: “Ella lo ha hecho, ¿pero el resto?”

Rodríguez: “Por lo mismo, podría volver”

Karina Alvarez: “Independiente de la labor parlamentaria ¿se podrá mantener las dos pegas y ser panelista de farándula?”

Rodríguez: “Cada institución tiene una línea editorial. Creo que por línea editorial no puede, pero no ejerciendo. Creo que en esta ventana podría ser panelista. Hay mucha gente que trabaja en el Congreso, hace labores como médico, actores”

Rojas: “¿Por qué no la llevamos a programa de opinión política?”

Carolina de Moras: “¡Estás ninguneando a Primer Plano!”

Rojas: “¡No!”

Rodríguez: “¡Que este gallo salga de acá! ¡O se va él o me voy yo! Perdón que haga un Navarro, estoy haciendo un Navarrín. No tengo monedas para tirarle al abogado. Si tuviera monedas le tiro, haría un pequeño Navarrín. ¡O se va Rojas o me voy yo!” (risas).

vía glamorama