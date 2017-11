Karol Dance alecciona a Joaquín Méndez ante desconocimiento de este sobre la geografía chilena

Karol Dance le dio una buena lección de geografía chilena a Joaquín Méndez, esta mañana en Mucho Gusto.

El simpático dúo de panelistas del matinal de Mega llegó hasta el terminal de buses sur, en Estación Central, para recibir al actor Nicolás Oyarzún, uno de los protagonistas de la exitosa teleserie nocturna Perdona Nuestros Pecados.

Entonces, Karol y Joaquín jugaron a que debían ir a buscar a Oyarzún al bus procedente de “Villa Ruiseñor”, el pueblo ficticio cercano a Chillán, región de Ñuble, donde se ambienta la telenovela.

En medio de la performance, el joven argentino se mostró medio perdido con las regiones del país y Karol se las aclaró aplicadamente:

Joaquín Méndez: “Venimos en la misión de encontrar a alguien de Villa Ruiseñor, que es en la Octava Región. No, la Séptima…”

Karol Dance: “Vamos a esperar los buses que vienen de Villa Ruiseñor. ¿Dónde queda Villa Ruiseñor?”

Méndez: “Villa Ruiseñor queda en la Séptima Región”

Karol “¡No poh, no queda en la Séptima Región! Queda cerca de Chillán. Y si queda cerca de Chillán, ¿dónde queda? ¿Qué región?”

Méndez: “La Octava. No, la Séptima. ¡Pero si vos me dijiste Séptima u Octava Región!”

Karol: “La nueva Región de Ñuble es la Decimosexta”

Méndez: “La 16. ¿Y esa es?”

Karol: “La Región del Ñuble. ¿Te sabes todas las regiones de nuestro país? Deberías saberlo”

Méndez: “¿La 1?”

Karol: “Primera Región de Tarapacá”

Méndez: “¡¿Cómo’!”

Karol: “Primera Región de Tarapacá. Segunda Región de Antofagasta”

Méndez: “Pero eso es si vamos de arriba para abajo”

Karol: “De arriba hacia abajo. Primera Región, Tarapacá”

Méndez: “Tarapacá…”

Karol: “Tarapacá, ¿capital? Iquique. Segunda Región de Antofagasta”

Méndez: “¿Y ‘Carapallá’?”

Karol: “No es Cara, es Tara, tarado. Segunda Región de Antofagasta, ¿capital? Antofagasta. Tercera Región de Atacama, ¿capital? Copiapó. Cuarta Región de Coquimbo, ¿capital? La Serena. Quinta Región de Valparaíso, ¿capital? Valparaíso. Sexta Región de…”

Méndez: “Pará, ¿pero ahí no está Viña?”

Karol: “Sí”

Méndez: “¿Y cómo no es la capital Viña?”

Karol: “Porque la capital es Valparaíso…”

Méndez: “¡Pero si ahí se hace el Festival! Debería ser la capital Viña”

Karol: “No, no significa eso”

Kathy Salosny: “¿Y por qué la discusión?”

Karol: “Kathy, lo que pasa es que Joaquín no sabe”

Méndez: “No es que no sé. Primero, es verdad, no sé. Segundo, no sé”

Salonsy: “¿Pero por qué tiene que saber?”

Méndez: “Es que estuve estudiando. Y hoy día en la mañana le digo ‘porque estoy viviendo acá’, Katherine”

Karol: “Cuántas veces ha recorrido el país Joaquín ¿y no sabe?”.

C. Z. / Glamorama