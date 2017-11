Karol Lucero relató el impactante momento en que una conocida ex le confesó que “tenía un retraso”

La mañana de este lunes en la sección “confesiones matinales”, Karol Lucero, confesó que hace unos años estuvo a punto de ser padre. Todo se dio en el contexto de que llegó una encomienda al panel que traía un par de zapatos de bebé; Karla Constant contó que para su segundo hijo se hizo un test de embarazo al primer día de retraso, fue ahí cuando el “loquillo” dijo “¡a mí me pasó lo mismo”, llamando la atención del panel.

Tras esto Karol confesó que hace unos años, con una conocida polola, vivió el momento más tenso de su vida. Al llegar a su departamento, ella lo estaba esperando y le dijo, “tengo que hablar contigo”. El panelista de “Mucho Gusto”, al tener sus sospechas optó, en medio de su terror, de llevar la conversación al otro lado y le dijo “¿me revisaste el Facebook?”, y ahí ella le dijo, “no, no es eso, es algo de nosotros (…) estoy con retraso”.

Del impacto la conversación pasó a la risa cuando el otrora locutor radial confesó que no fue capaz de ir a comprar un test de embarazo y llamó a un amigo, él llegó a su departamento, Karol le pasó la tarjeta de débito y su clave y lo mandó a comprar dos test, él llegó con el pedido y los dejó solos.

“Era de noche, era la medianoche más o menos, ella entró al baño y yo me quedé en silencio (….) y le pregunto ¿estás bien? y no me respondió…”, contó el joven, “ella sale y me dice, ‘anda a verlo tú’, ella se fue a sentar y yo lo tomé, y yo había leído las instrucciones si sale uno o sale dos, lo tomé y salían las dos rayitas”, dijo el joven ante la sorpresa de sus compañeros.

Añadiendo, “y como que pensé en ese momento ‘está embarazada’ y no podía tener la misma reacción que cuando me dijo ‘estoy con retraso’, me di vuelta y le dije, creo que deberíamos hacer el otro”, y ella le respondió, “No, no es necesario, yo lo siento, yo sé que estoy embarazada”.

Minutos después la joven se hizo un segundo test y le salió negativo, por lo que al otro día fueron al médico para confirmar su estado. “Le pusieron gel, yo veía la pantalla y no cachaba nada”, para más adelante el doctor le dijo ¡por fin!… “lo que yo veo y según mi experiencia de profesional acá no hay rastro de embarazo”. Ella le dijo “¿por qué salió un test positivo?” y el profesional remató con, “esto es psicológico”.

Fuente: Lima Limón