Kate Hudson reveló la verdad sobre su affaire con Brad Pitt

Mucho se rumoreo sobre la pareja que había formado Brad Pitt y Kate Hudson, luego de que él y Angelina Jolie se divorciaran. Incluso, la madre de ella, Goldie Hawn, había confirmado estos rumores; pero al parecer todo esto fue una gran y poderosa mentira.

Sin embargo, la actriz no ha dejado pasar la oportunidad de aclarar este rumor durante su aparición en Watch What Happens Live, presentado por Andy Cohen. Durante la entrevista, Kate respondió tajante, aunque muy sonriente: “Fue el rumor más loco de todos los tiempos. No hay nada de verdad en él. Para ser sincera, no he visto a Brad en cuatro años. Fue un rumor impresionante. Casi que me gustó. Así que pensé ‘bueno, vale, tengamos gemelos’.

El anfitrión Andy Cohen le dijo a Hudson que ella “debería” intentar salir con Pitt, a lo que la actriz respondió entre risas, “¿De verdad? Gracias. Nos daría mucho de qué hablar hoy. ¡Tantas cosas!”.

Pero la verdad, es que está fuera del mercado porque está en una relación con el músico Danny Fujikaw, miembro de la ya desaparecida banda Chief y fundador de Lightwave Records.

La intérprete de la película Cómo perder a un chico en 10 días siente predilección por los músicos. Estuvo casada con el cantante de The Black Crowes, Chris Robinson, durante seis años. Ambos son padres de Ryder, de 13 años. Antes, estuvo comprometida con Matt Bellamy, de la banda Muse, con quien tiene un hijo de 7 años, Bingham. Después de estas dos relaciones, ha estado conectada sentimentalmente a Nick Jonas, de los Jonas Brothers, y al Dj Diplo.

