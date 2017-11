Kathy Salosny retó a Karla Constant por peculiar motivo, pero al final todo acabó entre risas

En Mucho Gusto no solo son seguidores de Perdona Nuestros Pecados. Más que eso: En el matinal de Mega son súper fanáticos de la teleserie nocturna de Mega.

Los animadores y panelistas no se pierden ni un capítulo, ni una escena, y la sufren como nadie. Cada mañana se arman intensas discusiones sobre las hazañas de los personajes de “Villa Ruiseñor” en los años ’50.

Eso sí que hay unos más aplicados que otros. Ivette Vergara se sabe el nombre de cada personaje y quien lo interpreta. Luis Jara también se ubica harto. Kathy Salosny es la más intensa en los comentarios. Y Karla Constant… Bueno, Karlita entiende un poquitín menos.

Y como le ponen tanta pasión al debate matinal que se arma en torno al último capítulo de la teleserie, hoy Salosny llamó al orden a Constant. Le pidió, medio en broma eso sí, que se aplique y se vea bien vista la teleserie:

Kathy Salosny: “Está todo pasando. Esto va a pasar esta noche”

Karla Constant: “Esto pasó anoche…”

Salony: “¡No!”

Rodrigo Herrera: “Es un avance”

Lucho Jara: “Eso va a ser el capítulo de hoy día”

Salosny: “¿Pero sabes qué, Lucho? Cuando la escena… ¡Karla, tienes que verla! ¡Karla, pone atención!”

Constant: “¡Aquí todos me retan! ¡Llega la Paty, me reta! ¡Llega la Kathy, me reta! ¡Por favor, paren!”

Salosny: “¡Ve la teleserie desde hoy día! ¡Mañana te vamos a interrogar a primera hora! ¡Sí, eso vamos a hacer!”

Karlita terminó riendo como niña traviesa.

Vía Glamorama / C. Zúñiga