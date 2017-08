Kathy Salosny reveló episodio de acoso sexual que sufrió de un fans

La animadora de televisión recordó un episodio de acoso que vivió en la década del 80, donde un desconocido que le enviaba cartas, las cuales -según las propias palabras de Salosny- “eran de terror” y tenían la clara intención de acosarla sexualmente, contó el programa Intrusos.

El hombre llegó a tanto su acoso que la espero y la encaró fuera de un canal de televisión en que trabajaba: “Yo voy a contar una experiencia personal, pero esto fue en los años 80. Unas cartas que eran del terror y fax también. Eran unas cartas así con tono, escritas a manuscrita donde fue de acoso sexual por decirlo así, eran ilegibles y muy fuertes”

La actual conductora del Matinal de Mega soporto la llegada de esto mensajes por mucho tiempo, hasta que el hombre la espero fuera de su lugar de trabajo: “Fue por mucho tiempo, hasta que un día yo salgo del canal, no tenía auto, por lo que salí caminando y un tipo se me acerca y me dice, soy fulano de tal que era el que firmaba las cartas, y se me pone al frente y me toma, yo quedé absolutamente paralizada. Lo único que le dije fue suéltame porque estan los guardias atrás y te voy a denunciar. Entonces me dijo: “le pedí permiso a mi mamá para casarme contigo y ella me dijo que sí. Y te vas a casar conmigo.”Contó la animadora de Mucho Gusto.