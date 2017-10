Kel Calderón defendió su osada campaña con Vesta Lugg tras ser sacada de la TV

Kel Calderón, la polémica hija de Raquel Argandoña, defendió la campaña publicitaria que realizó para la marca FES de Johnson junto a su amiga Vesta Lugg, la cual fue sacada de pantalla.

La irreverente propuesta que hace referencia a la libertad femenina y a la diversidad sexual tuvo un breve paso por televisión ya que, tras generar todo tipo de comentarios en redes sociales, fue sacada de la pantalla chica.

Por lo anterior, la egresada de Derecho habló sobre la polémica y defendió el mensaje que deseaban entregar en una entrevista al sitio AR13.

“Uno piensa que Chile está mucho más avanzado y que es mucho más inclusivo de lo que es (…) La campaña ya no está saliendo en televisión y yo entiendo la decisión, porque la presión social es muy grande. A mí me rompe el corazón y me decepciona mucho porque esta es una causa en la que creo”, manifestó.

Aunque muchos seguidores de Kel admiraron la propuesta a través de Instagram, otra parte fue crítica con la joven ya que consideran que perjudicaría su carrera como abogada.

“Encuentro que somos un poco doble estándar, que es lo que hacemos los chilenos siempre. Cuando matan a un cabro afuera de una disco por ser gay, todos nos golpeamos el pecho y rasgamos vestidura por ley Zamudio y después como la típica del adulto ‘yo soy súper pro gay pero no se den besos delante mío’”, enfatizó.

También Kel se refirió a las críticas que recibió su beso Vesta y aseguró que una mujer puede hacer lo que quiera. Finalmente, pese al giro de la campaña, agradeció el hecho de poder participar en este tipo de trabajos.

“Me decepciona un poco la mentalidad de alguna gente pero yo creo en lo que estoy diciendo, agradezco la oportunidad”, concluyó.

