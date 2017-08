Ken Humano que ha gastado US$600 en cirugías, se defiende: “No estoy loco”

El “Ken Humano”, Rodrigo Alves, fue interrogado en el programa Loose Women sobre su gasto de casi US$ 600 en cirugías estéticas, y sobre su salud mental.

El muñeco humano de 34 años de edad, y oriundo de Brasil, se defendió diciendo “No estoy loco”, al ser cuestionado por la cantidad de cirugías a las que se había sometido, y la cantidad de dinero que había gastado. El hombre apareció en el programa a solo 48 horas de haberse sometido a una nueva cirugía en Irán.

Después de tener una cirugía de nariz, implante de mentón y elevación de cejas,entre otras muchas operaciones, dijo: “La gente puede pensar que estoy loco, pero no es cierto. He tenido ayuda psicológica. Yo nací en el cuerpo equivocado”, y agregó: “Soy exótico, soy guapo. Creo que la gente me mira porque me veo diferente. Sé exactamente cómo soy”.

Sobre su radical transformación, declaró: “Mucha gente lo hace, ir al gimnasio es una forma de modificación corporal también”.

Con información de The Sun