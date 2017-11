Ken humano relata su experiencia de desintoxicación en la India y su encuentro cara a cara con la pobreza de ese país

Recientemente estuvo en el hospital, después de una fiesta muy dura durante el fin de semana de Halloween . Y Rodrigo Alves, más conocido como el humano Ken Doll, confesó que estaba más sano y más feliz que nunca después de viajar a la India para un relajante retiro de desintoxicación.

Hablando exclusivamente en MailOnline, el hombre de 34 años reveló que ha recuperado su confianza después de perder peso durante el viaje cultural que le cambió la vida. Se suponía que esta figura de la televisión se quedaría en Nueva Delhi por cuatro días, para filmar su parte en una nueva película de Hollywood. Sin embargo, el brasileño admitió en MailOnline que extendió su viaje para empaparse de las vistas y la cultura del país, incluido el Templo Sikh de Delhi.

Explicó a MailOnline: ‘Necesitaba este descanso para alinear mis pensamientos y planes para el futuro. Tenía que desintoxicarme. He perdido peso solo ayunando con el té, y me inscribí en un retiro con un guía turístico, que me lleva a los principales lugares de interés para visitar”.

Rodrigo explicó que en lugar de conducir a Agra para ver el Taj Mahal, decidió tomar el tren con los lugareños lo que le permitió mirar a los ojos a la pobreza en el país.

Después de darse cuenta de lo afortunado que realmente es, el veterano de las cirugías plásticas procedió a visitar un orfanato en Delhi y donó parte de sus riquezas a una escuela local para mejorar el sistema ITV para los estudiantes.

Admitiendo que la experiencia había sido “transformadora”, dijo: “He visto muchos lugares de interés cultural y he conocido personas increíbles. Sin embargo, también he visto mucha pobreza, lo que me ha hecho darme cuenta que vivo en una burbuja y que nunca supe qué es la realidad para algunas personas”.

Sin embargo, Rodrigo confirmó que todavía está interesado en relajarse mientras se ausenta y se recupera de sus alocadas semanas en Estados Unidos, antes de sus próximas apariciones en televisión.

Agregó: “En este momento estoy de camino a Japuir para continuar con mi desintoxicación en un impresionante spa, antes de regresar a Londres”.

Rodrigo estaba sin duda agradecido por su relajante viaje, después de revelar que había acumulado kilos de más durante una loca semana loca celebrando Halloween en Los Ángeles. Caí enfermo en el avión a casa después de toda la indulgencia, le dijo a MailOnline el mes pasado: “Demasiada bebida y falta de sueño seguidos de un vuelo de 11 horas, y mi cuerpo simplemente cedió”.

Sin embargo, admitió que planeaba otra incursión al quirófano el 2018 para que le quitaran costillas, a fin de lograr su figura ideal. Él dijo: “Tengo la cirugía reservada para darme una cintura más pequeña. Así mis blazers me quedarán bien. Me gustaría lograr una figura clásica mientras uso mis trajes, y la única forma de lograr eso es quitarme las costillas”.

Rodrigo saltó a la fama en los últimos años después de gastar £ 400,000 libras esterlinas en más de sesenta procedimientos cosméticos, ganándose el sobrenombre de “The Human Ken Doll”.

vía daily mail