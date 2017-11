Kenita Larraín también opinó sobre altercado que vivió Pamela Díaz: “No es la forma”

Si bien por años fueron archienemigas, hace ya un tiempo Pamela Díaz y María Eugenia Laraín hicieron las pases, y dejaron atrás todo escándalo farandulero. Pero hoy vuelven a la palestra por el análisis que la ingeniera, que ahora está abocada a su labor de madre, hizo sobre el polémico episodio que protagonizó “La Fiera” en Chicureo con una vecina por ruidos molestos y que terminó con ambas mujeres detenidas.

“Siento que uno tiene todo el derecho a exigir, o pedir mejor dicho, que bajen el volumen, que dejen dormir, por la tranquilidad de tu familia y su descanso. Pero no es la forma. Las cosas se arreglan conversando. Pero claramente habría que haber estado ahí para saber por qué se le fue tanto de las manos la situación”, señaló Kenita al respecto en conversación con Glamorama.

Agregando ante lo mismo, “Ojalá que las cosas se arreglen y que situaciones como estas no se vuelvan a repetir, no solo con personas que trabajan en televisión, sino en nadie, porque la violencia no es recomendable en ningún ámbito, ni en ninguna situación. La violencia siempre trae más violencia. En ese sentido, ojalá que cada una haga su mea culpa y que se solucione todo esto”.

Larraín fue enfática en señalar, “Para mí la televisión, lo quieras o no, da mucho ejemplo a jóvenes y muchos niños que la ven. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso”.

Mientras que sobre su actual relación con, “Siento que hoy con Pamela está todo bien. Creo que las dos tuvimos embarazos muy cercanos, tuvimos a nuestras hijitas, eso generó la buena onda. Y yo no voy a seguir peleando con alguien que en algún minuto me encontré en el set y que estaba embarazada. Por eso que me nació, de corazón, felicitarla por su embarazo, y de ahí que todo cambió. Estoy contenta por eso”.

