Kevin Spacey también acosó sexualmente a trabajadores de la serie House of Cards

Los casos de acoso sexual por parte de Kevin Spacey se acumulan. Cuando no ha pasado una semana desde que el actor Anthony Trapp denunció haber sido acosado por el intérprete de American Beauty hace tres décadas, los casos se incrementan día tras día y ahora son testimonios más cercanos en el tiempo los que acusan al actor de haber actuado como un depredador sexual durante los rodajes de House of Cards.

La CNN ha dado a conocer hasta ocho testimonios de empleados de la serie que aseguran haber sido víctimas de los comportamientos de Spacey o bien haberlos presenciado.Tras el éxito de la serie en Netflix se ocultaba un ambiente tóxico promovido por los casos de acoso sexual que llenaban los rodajes de la serie que ha anunciado su paralización temporal tras conocerse la denuncia de Trapp.

Todo hace pensar que House of Cards tiene complicado su regreso, más después de conocerse los casos vividos en la serie. Un asistente de producción que no ha dado a conocer su identidad -ninguno de los testimonios lo ha hecho- ha asegurado que Spacey le agredió sexualmente cuando viajaban en un coche, momento en el que el actor introdujo su mano en sus pantalones.

“Una rutina para él”

“Estaba en estado de shock”, ha asegurado el testimonio a CNN, afirmando que la situación le sobrepasó: “Él era un hombre con una posición muy poderosa en la serie y yo alguien que estaba muy abajo en la cadena alimentaria”. Las fuentes vienen a confirmar la denuncia del actor mexicano Roberto Cavazos, quien aseguró que “sólo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos”.

El ex asistente ha explicado que en un momento dado de la jornada, Spacey le arrinconó, le bloqueó la salida y le tocó de nuevo. “Le dije: ‘No creo que esté bien con esto, no voy a sentirme cómodo'”. El actor se puso visiblemente nervioso, se marchó del set de rodaje y no volvió en todo el día. “No me queda duda de que este tipo de comportamiento depredador era una rutina para él”, ha informado el trabajador de la serie, apoyado por otros sietes testimonios que no hacen más que evidenciar el comportamiento de la estrella de Hollywood.