Khloe Kardashian y su novio se disfrazaron de pareja de Game Of Thrones

Khloe Kardashian y Tristan Thompson celebraron Halloween a los grande.

El lunes por la noche, la estrella de Keeping Up with the Kardashians llevó a Snapchat donde documentó su espeluznante celebración.

👑Game Of Thrones 👑 thank you for everything @styledbyhrush @andrewfitzsimons @bryanhearns @missjilljacobs !! Happy Halloween 👻 🎃🦇 A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Oct 31, 2017 at 2:36pm PDT

Khloé Kardashian y su novio, Tristan Thompson, asistieron a una fiesta de Halloween, y ganaron un premio por el mejor disfraz en pareja.

Los fanáticos se dieron cuenta rápidamente de que Khloe y el jugador de baloncesto de los Cleveland Cavaliers decidieron juntarse para las fiestas vistiéndose como Khaleesi y Khal Drogo de Game of Thrones.

👑 Moon of my life 👑 A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Oct 31, 2017 at 2:37pm PDT

“Te ves guapo”, compartió Khloe en Snapchat mientras posaba para una selfie junto a su hombre principal. Ella más tarde revelaría su look de pies a cabeza con el texto “ese es papi”.

La pareja luego mostraría una gran cantidad posteos de la cita.

Varios seguidores tampoco pudieron evitar ver el bulto del bebé de Khloe mientras documentaba su celebración.

A post shared by Khloe Kardashian Snapchats❕ (@khloesnapchats) on Oct 30, 2017 at 7:39pm PDT

Más tarde en el fin de semana, Kim viajó al pasado y recreó la mirada inolvidable de Aaliyah de Try Again, así como la famosa aparición de Madonna en los Oscar de 1991.

En cuanto a lo que se vestirán los miembros más jóvenes de la familia Kardashian el martes por la noche, Scott Disick recientemente se burló de lo que está por venir durante un consejo familiar para Sugar Factory en Washington. “Le pregunté a Mason qué quería ser, y él solo quiere disfrazarse de rapero”, bromeó Scott con E! News.

Khloé Kardashian y sus inseguridades

Si alguien deseaba ser mamá, esa es Khloé Kardashian, desde que estaba casada con Lamar Odom se vio envuelta en varios escándalos debido a que no podía tener un hijo. Ahora que los rumores sobre un supuesto embarazo están más fuertes que nunca, un nuevo problema surge para la hermana de Kim Kardashian.

De acuerdo a lo publicado por Radar Online, Khloé está preocupada por su peso y su figura, mismos que le costó trabajo que fueran los ideales para ella. Este medio asegura que Khloé tiene miedo a hacer ejercicio para no poner en riesgo al bebé.