Kike Acuña vuelve a tener problemas ‘arriba de la pelota’: protagonizó escándalo en estado de ebriedad

El flagelo del alcoholismo es un vicio lamentable. Obviamente no hay nada de malo en disfrutar de unas buenas copas, pero cuando esto se transforma en una enfermedad y la necesidad de injerir bebidas alcohólicas se hace algo habitual, los problemas en el entorno de las personas no se tardan.

Este es el caso del futbolista Kike Acuña, un personaje tan farandulero como deportivo, quien ya fuese conocido por sus pasados problemas con el trago. El ya había dejado esa senda viciosa, pero de acuerdo a este informe el pelotero habría sufrido una severa recaída.

Jorge ‘Kike’ Acuña se había mantenido alejado de las polémicas, sin embargo, este jueves apareció un video en el que se ve discutiendo en un edificio, al parecer, bajo los efectos del alcohol. Según reveló el programa Intrusos de La Red, el confuso incidente se habría generado este miércoles cerca de las 13:00 horas.

‘Kike’ habría ido a visitar a un amigo a su domicilio, sin embargo, por motivos que se desconocen, el hombre salió del departamento dejando solo al deportista, por lo que este último comenzó a conversar con otras personas. Lo que molestó a los vecinos fue el notorio estado de ebriedad en que se encontraba Acuña, generándose un alboroto en la que el ex de Roxana Muñoz, incluso gritó: “No seai así. Cállate voh. ¿Qué? ¡Te compro el edificio este!” En el programa de farándula aseguraron que esta no era la primera vez que Kike tiene este tipo de comportamientos y que hasta el momento no había ninguna denuncia en Carabineros.

vía página7